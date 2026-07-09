Mit 45 Jahren gewährt Jessica Alba einen Einblick in ihren sonnigen Urlaub.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba teilte auf Instagram sonnige Eindrücke ihres letzten Urlaubs in einer idyllischen Tropenlandschaft. Zwischen spektakulären Landschaften und Momenten der Entspannung bot sie ihren Followern eine Auszeit voller Sonnenschein und Ruhe.

Ein Kurzurlaub in paradiesischer Umgebung

Für ihren Mädelsurlaub ließ sich Jessica Alba an der Nā Pali Küste auf der hawaiianischen Insel Kauai nieder – einem Ort, den sie bereits als einen ihrer Lieblingsorte bezeichnet hat. Auf den Fotos strahlt sie pure Lebensfreude aus, während sie am Eingang einer Meereshöhle posiert, mit Blick auf beeindruckende Felsformationen und glitzerndes blaues Wasser. Mit einem großen Strohhut und einer Sonnenbrille posiert Jessica Alba ausgelassen neben einer Freundin (Jen Kroog Rosenberg) in einer sichtlich entspannten und fröhlichen Atmosphäre.

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Ein Aufenthalt mit Fokus auf Wohlbefinden

Abgesehen von der atemberaubenden Landschaft wirkte dieser Urlaub wie eine erholsame Auszeit. Auf einem der Fotos sieht man Jessica Alba meditierend auf einem Stein an einem Bach sitzen, zwei Steine in den Händen, den Blick auf die umliegende Vegetation gerichtet. Ein beruhigendes Bild, ganz im Sinne von Jessica Alba, die sich dem Thema Wohlbefinden verschrieben hat. Zwischen üppiger Natur und Momenten der Stille verkörpert diese Reise ganz klar das Gefühl, abschalten zu können.

Eine erfüllte Frau und Schauspielerin

Abgesehen von diesem Urlaub scheint Jessica Alba eine ruhige und erfüllte Zeit zu genießen. Die dreifache Mutter meistert erfolgreich den Spagat zwischen Karriere und unternehmerischen Projekten und leitet ihre Marke „The Honest Company“. Nachdem sie als Schauspielerin berühmt wurde und sich später als erfolgreiche Geschäftsfrau etablierte, pflegt sie nun ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufsleben, Familie und Freizeit, wie dieser Kurzurlaub beweist.

Mit diesem Einblick in ihren Hawaii-Urlaub läutet Jessica Alba einen Sommer voller Entspannung ein. Zwischen idyllischer Landschaft, Meditation und Naturerlebnissen beweist die Schauspielerin, dass sie den Moment zu genießen weiß. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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