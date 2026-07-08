Sofia Vergara zeigt ihre Unterstützung für ihr Land in einem Selfie, das Reaktionen auslöst.

Anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 postete die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin, Model, Produzentin und Fernsehmoderatorin Sofia Vergara ein Selfie auf Instagram, auf dem sie die Farben ihres Landes und das Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft trägt. Der Post kam bei ihren Followern gut an – obwohl einige der Meinung waren, sie hätte die USA unterstützen sollen.

Ein Selfie in den Farben Kolumbiens

Auf diesem sonnigen Foto, aufgenommen in einem blühenden Garten, posiert Sofia Vergara mit einem breiten Lächeln im gelben Trikot Kolumbiens. Akzente in Blau und Rot, den Farben der Nationalflagge, verleihen dem Outfit eine besondere Ausstrahlung von Stolz und Freude. Ihr Make-up war natürlich und strahlend, und ihr langes braunes Haar fiel ihr offen über die Schultern. Ein schlichter und strahlender Auftritt, der perfekt zur sommerlichen Atmosphäre des Wettbewerbs passte.

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Ein stolzer Kolumbianer

Diese Entscheidung überrascht niemanden, der Sofia Vergara kennt. Die in Barranquilla, Kolumbien, geborene Schauspielerin hat ihre tiefe Verbundenheit zu ihrem Heimatland nie verheimlicht. Während ihrer gesamten Karriere hat sie ihre Wurzeln gefeiert und Kolumbien mit Stolz repräsentiert und ist zu einer der bekanntesten kolumbianischen Persönlichkeiten weltweit geworden. Die Unterstützung ihres Landes bei einem solchen Event war daher eine naheliegende Wahl.

Gemischte Reaktionen

In den Kommentaren überschütteten ihre Follower sie mit Komplimenten und lobten ihren Stil und ihren unverkennbaren Stolz. Einige Internetnutzer merkten jedoch an, dass die Schauspielerin, die seit Jahren in den USA lebt, „ihr Wahlheimatland hätte unterstützen können“. Dies löste eine kleine Debatte über ihren doppelten kulturellen Hintergrund aus, die viele berührend fanden. Schließlich ist nichts Verwerfliches daran, beide Länder zu schätzen. Und vor allem steht es Sofia Vergara frei, in den sozialen Medien zu teilen, was immer sie möchte: Sie braucht nicht die Zustimmung der Internetnutzer, um zu existieren, ihre Entscheidungen zu äußern oder das Team zu unterstützen, das ihr am Herzen liegt.

Mit diesem Selfie in den Farben Kolumbiens zeigte Sofia Vergara ihren Stolz auf natürliche und humorvolle Weise. Indem sie ihr Herkunftsland unterstützte und gleichzeitig ihre doppelte Kultur zum Ausdruck brachte, hat sie einmal mehr alle – oder fast alle – für sich gewonnen.