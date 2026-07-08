Die 37-jährige Candice Swanepoel verkörpert perfekt den Trend „lässiger Luxus“.

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel präsentierte auf Instagram einen sommerlichen Look, der einen der angesagtesten Trends der Stunde aufgreift: „Casual Luxury“. In einem elfenbeinfarbenen Ensemble von Kopf bis Fuß, das sowohl gemütlich als auch elegant wirkte, begeisterte sie ihre Follower.

Ein komplett elfenbeinfarbener Look

Für diesen Beitrag wählte Candice Swanepoel im dritten Foto ein monochromes Ensemble in einem zarten Elfenbeinton. Sie trug einen gerippten Minirock mit einem dazu passenden, locker sitzenden Oberteil. Darüber trug sie eine lange Kaschmir-Strickjacke im gleichen Cremeton, die der Silhouette eine behagliche und einhüllende Note verlieh. Ein subtil elegantes und perfekt umgesetztes Off-White-Farbschema.

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Der Trend zum „lässigen Luxus“

Dieser Look veranschaulicht perfekt den stetig wachsenden Trend zu „Casual Luxury“ oder „Athleisure“. Das Konzept? Bequeme Kleidungsstücke aus der Welt der Sport- und Loungewear werden zu echten Fashion-Outfits erhoben. Weiche Stoffe, fließende Schnitte und neutrale Töne ergeben ein Ergebnis, das gleichermaßen gemütlich und elegant wirkt. Mit ihrer elfenbeinfarbenen Farbpalette und luxuriösen Materialien wie Kaschmir hat Candice Swanepoel eine besonders schicke Version dieses Trends kreiert und die perfekte Balance zwischen Komfort und Raffinesse gefunden.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass dieser Beitrag eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer Candice Swanepoel mit Komplimenten. „Einfach unwiderstehlich“, „Wenn es um Schönheit geht, bist du die Erste, die einem in den Sinn kommt“ waren nur einige der vielen bewundernden Nachrichten. All diese Reaktionen bestätigen die anhaltende Popularität von Candice Swanepoel, die Millionen von Followern hat.

Mit ihrem elfenbeinfarbenen Komplett-Look beweist Candice Swanepoel, dass Eleganz und Komfort perfekt harmonieren. Sie interpretiert den Trend des „Casual Luxury“ neu und kreiert einen Look, der gleichermaßen gemütlich und raffiniert wirkt. Ihre Fans, die ihren Stil stets mit Spannung erwarten, werden davon sicherlich begeistert sein.