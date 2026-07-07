In Biarritz lässt Kristen Stewart die Kombination aus Kleid und Shorts wieder aufleben.

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Performerin Kristen Stewart hat sich noch nie gescheut, mit Konventionen zu brechen. Beim Biarritz Film Festival 2026 (23.–28. Juni) wählte sie eine ungewöhnliche Kombination: ein Kleid über Shorts. Diese Kombination, ganz im Sinne ihrer Vorliebe für provokante Looks, sorgte für Aufsehen.

Eine Kombination aus Kleid und Shorts

Für diesen Auftritt trug Kristen Stewart ein schwarzes Strickkleid von Chanel mit cremefarbenen und roten Details. Darunter kombinierte sie dazu passende schwarze Shorts mit dem gleichen farbigen Saum. Ein schwarz-goldener Gürtel betonte die Taille, und schwarze Loafer sowie eine Sonnenbrille rundeten den Look ab. Ein ausdrucksstarker und grafischer Stil.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Tara Swennen (@taraswennen) geteilter Beitrag

Internetnutzer sind gespalten

Diese Kombination, die im Internet für Kontroversen sorgte, veranschaulicht Kristen Stewarts Stil perfekt. Die Schauspielerin pflegt seit Langem einen unkonventionellen Modestil und bricht gekonnt mit klassischen Konventionen, um zu überraschen. Shorts unter einem Kleid (oder einem langen Pullover) zu tragen, ist ein Paradebeispiel: eine Wahl, die Alltagskleidung neu interpretiert und ihr eine unerwartete Note verleiht.

Und genau darum geht es in der Mode: zu experimentieren, Spaß zu haben und sich von Regeln zu befreien. Schließlich sollten Frauen, wie alle anderen auch, sich so kleiden können, wie sie möchten, ohne dass ihr Aussehen oder ihre Kleidungswahl zum Gegenstand von Diskussionen wird. Mode ist ein Raum für persönlichen Ausdruck, kein Vorwand, um Körper zu beurteilen oder vorzuschreiben, was akzeptabel ist.

Ein Trend, der zurückkehrt

Abgesehen vom stilistischen Aspekt ist dieses Kleid-Shorts-Duo Teil eines breiteren Trends. Lange Zeit vernachlässigt, feiert die Kombination aus Kleid und Shorts allmählich ihr Comeback und wird für ihre Praktikabilität und ihren lässigen Look gelobt. Indem sie es auf dem roten Teppich trug, trägt Kristen Stewart dazu bei, diese Idee wiederzubeleben und beweist, dass sie auch schick gestylt werden kann.

Mit ihrem Kleid-Shorts-Ensemble sorgte Kristen Stewart für einen umwerfenden Auftritt. Ihr Besuch in Biarritz hatte einen besonderen Grund: Sie leitet die Jury des Biarritz Filmfestivals (23.–28. Juni). Und damit bewies sie einmal mehr, dass sie es liebt, die Leute im Ungewissen zu lassen. Das bestätigt nur ihren Status als Stilikone.