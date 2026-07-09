Kylie Jenner genießt die italienische Sonne mit einem auffälligen Sommerlook

Fabienne Ba.
@kyliejenner / Instagram

Die amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit, Geschäftsfrau und Influencerin Kylie Jenner teilte eine Reihe sonnendurchfluteter Schnappschüsse aus Italien, in denen sie einen minimalistischen Look präsentierte, der ihre Millionen von Followern sofort in Begeisterung versetzte.

Ein minimalistisches schwarzes Strandset

Während ihres Aufenthalts auf Sardinien nutzte Kylie Jenner die mediterrane Auszeit, um eine Reihe sonnenverwöhnter Fotos auf Instagram zu posten. Für diesen Kurzurlaub wählte sie einen schlichten Look. Sie trug ein komplett schwarzes Strandoutfit in einem minimalistischen Schnitt, typisch für die „stille Luxus“-Ästhetik, die sie seit einigen Saisons pflegt.

Das Oberteil mit seinen zarten Verschlüssen und dem tiefen V-Ausschnitt betont klare Linien statt Verzierungen. Das dazu passende Höschen führt diese minimalistische Ästhetik zu einem harmonischen, monochromen Ensemble fort. Dieser Stil entspricht dem aktuellen Trend zu minimalistischer Strandmode, bei der die Wahl des Stoffes und des Schnitts im Vordergrund steht und Accessoires weniger wichtig sind.

Eine weiße Baseballkappe, um die Regeln zu brechen

Um den monochromen Look aufzulockern, setzte Kylie Jenner auf ein Detail: eine weiße Baseballkappe. Dieses Accessoire, inspiriert von der amerikanischen Sportswear, verleiht dem Outfit sofort eine lässige Note. Anders als die breitkrempigen Hüte, die man üblicherweise mit mediterranen Landschaften verbindet, verankert die Kappe die Silhouette in einer moderneren Ästhetik – im Spannungsfeld zwischen Streetwear und lässiger Strand-Eleganz. Dieser Ansatz passt perfekt zu dem Image, das Kylie Jenner pflegt: eine Mischung aus raffiniertem Luxus und amerikanischer Popkultur.

Ein ausgesprochen sommerlicher Beauty-Look

In Sachen Schönheit blieb Kylie Jenner ihrem gewohnten Stil treu und passte ihren Look dem sommerlichen Ambiente an. Sie entschied sich für ein bewusst dezentes Make-up – eine Wahl, die dem entspannten Charakter des Magazins entspricht, bei dem Authentizität im Vordergrund steht und nicht inszenierte Szenen.

Porto Cervo, der Treffpunkt internationaler Prominenter

Die Wahl von Porto Cervo ist kein Zufall. Der Badeort, in den 1960er-Jahren von Aga Khan IV. gegründet, ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel für Prominente und Wohlhabende. Yachten im Hafen, exklusive Hotels, Sternerestaurants und legendäre Nachtclubs: Die italienische Stadt hat alles, um den internationalen Jetset zu verführen. Kylie Jenner tritt damit in die Fußstapfen einer langen Tradition von Urlauben an der Costa Smeralda, die sich zu einem absoluten Muss im Sommer entwickelt hat.

Ein Beitrag, der ihre Millionen Follower begeistert.

Es überrascht nicht, dass die Fotoserie sofort eine Welle begeisterter Reaktionen bei Kylie Jenners Followern auslöste. Mit über 400 Millionen Followern auf Instagram gehört sie zu den meistgefolgten Persönlichkeiten weltweit. Die Schlichtheit ihres Looks, kombiniert mit der sonnigen Atmosphäre Sardiniens, gefiel ihrer Community besonders gut, die diese authentischeren Momente inmitten der inszenierten Inhalte ihrer verschiedenen Marken schätzt.

Mit ihrem schwarzen Strandoutfit, der weißen Kappe und der außergewöhnlichen italienischen Kulisse hat Kylie Jenner damit einen ihrer eindrucksvollsten Sommer-Posts des Jahres geschaffen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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