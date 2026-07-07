Zendaya präsentiert ihre umwerfende Figur in einem auffälligen, modernen Outfit.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya hat einmal mehr ihren makellosen Stil auf dem roten Teppich unter Beweis gestellt. In Berlin sorgte sie bei der Werbeveranstaltung für „Spider-Man: Brand New Day“ an der Seite des britischen Schauspielers Tom Holland in einem maßgeschneiderten schwarzen Lederensemble von Louis Vuitton für Furore.

Ein maßgeschneidertes Louis Vuitton Outfit

Zendaya besuchte ein Fan-Event auf dem berühmten Berliner Uber-Platz für den kommenden „Spider-Man“-Film. Der Film mit dem Titel „Spider-Man: Brand New Day“ markiert die Rückkehr der Schauspielerin als MJ an der Seite von Tom Holland, der den Spinnenhelden verkörpert. Für diesen Auftritt wählte die Schauspielerin ein bis ins kleinste Detail sorgfältig designtes Outfit, das perfekt zum Filmuniversum passte.

Das Herzstück dieses Auftritts ist ein zweiteiliges Ensemble aus schwarzem Leder, entworfen von Louis Vuitton und speziell für Zendaya angefertigt. Das französische Modehaus, das regelmäßig mit Zendaya zusammenarbeitet, kreierte einen Look, der sich durch eine zurückhaltende Farbpalette und einen betont modernen Schnitt auszeichnet. Die Wahl von schwarzem Leder unterstreicht perfekt die für diesen Auftritt angestrebte dramatische Wirkung. Diese stilistische Stimmigkeit bestätigt Zendayas Position als eine der bekanntesten Botschafterinnen des französischen Modehauses.

Ein kurzes Top im Westenstil

Das Oberteil des Ensembles besticht durch einen besonders raffinierten Schnitt: ein kurzes, westenartiges Design mit einem weiten, tiefen V-Ausschnitt. Diese Konstruktion, die irgendwo zwischen Top und taillierter Kleidung angesiedelt ist, verdeutlicht Louis Vuittons Kreativität bei der Neuinterpretation von Modeklassikern. Weit entfernt von einem einfachen Crop-Top, spielt das Stück mit starken Couture-Referenzen und greift auf Schneidercodes zurück, um sie in eine hochmoderne Silhouette zu verwandeln.

Ein tiefsitzender Rock mit einer spektakulären Schleppe

Auch der untere Teil des Ensembles besticht durch stilistische Kühnheit. Der taillierte Rock fällt bis zum Boden und geht in eine wahrhaft spektakuläre Schleppe über. Diese Kombination – ein kurzes Oberteil und ein langer Rock mit Schleppe – erzeugt einen markanten Kontrast zwischen der präzisen Verarbeitung und der fast majestätischen Ausstrahlung des Rocks.

Schmuck von Lydia Courteille mit Spinnennetzmotiv

Um ihre Hommage an das Filmuniversum zu vollenden, wählte Zendaya besonders kostbaren und symbolträchtigen Schmuck. Sie trug Ohrringe von Lydia Courteille mit Spinnennetzmotiven sowie einen passenden Ring. Diese Schmuckstücke sind eine subtile, aber dennoch unverkennbare Anspielung auf die Welt von „Spider-Man“.

Ein Make-up-Look, der subtil an Superhelden erinnert

Auch Zendayas Make-up-Look griff das sorgfältig ausgearbeitete Thema auf. Ihr Look bestach durch schimmernden, violetten Lidschatten, der durch silberne Akzente unter den Augen ergänzt wurde, um das Licht einzufangen. Ihre Wimpern, dezent gestylt, um einen fast spinnenartigen Effekt zu erzeugen („Spidery Lashes“), waren eine weitere Anspielung auf die Filmwelt. Abgerundet wurde das Ganze durch einen strahlenden, gebräunten Teint, nudefarbene Lippen und dunkle Nägel.

Ein "Bixie"-Haarschnitt von Ursula Stephen

Die Frisur war kein Zufall. Zendaya trug einen „Bixie“-Schnitt, eine Mischung aus dem burschikosen Kurzhaarschnitt und dem klassischen Pixie-Cut, gestylt von ihrer langjährigen Stylistin Ursula Stephen. Dieser Kurzhaarschnitt, der in den letzten Monaten besonders bei Prominenten beliebt war, markiert auch einen Schritt in Zendayas stilistischer Entwicklung, da sie nun je nach Anlass mühelos zwischen langen und kurzen Frisuren wechselt.

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"Method Dressing" als Signatur

Mit ihrem Auftritt in Berlin beweist Zendaya einmal mehr ihre Meisterschaft im „Method Dressing“, also der Kunst, sich in direktem Bezug zum jeweiligen Werk oder Charakter zu kleiden. Bereits während der vorherigen „Dune“-Filmtour präsentierte Zendaya in enger Zusammenarbeit mit Law Roach zahlreiche Looks, die die Ästhetik des Films widerspiegelten. Dieser Ansatz, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist, macht jeden Promotionauftritt zu einem sorgfältig inszenierten Fashion-Moment.

Mit ihrem maßgeschneiderten schwarzen Lederanzug von Louis Vuitton, ihrem Schmuck mit Spinnennetzmuster von Lydia Courteille und ihrem Make-up, das dezent vom Film inspiriert war, lieferte Zendaya damit einen ihrer denkwürdigsten Werbeauftritte des Jahres ab.