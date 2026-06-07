Mit 19 Jahren teilt Kai Trump seine Leidenschaft für Golf mit Millionen von Followern.

Sie posiert mit einem Golfschläger in der Hand, mitten im Schwung oder im Vlog-Modus mit Kopfhörern. Kai Trump – Enkelin von Donald Trump – hat sich in den sozialen Medien als eine der meistgefolgten Persönlichkeiten im Amateur-Golfsport der Frauen etabliert.

Eine Golfkarriere, die bereits im Alter von 2 Jahren begann

Alles begann sehr früh. Kai Madison Trump, die älteste Enkelin des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und Tochter von Donald Trump Jr. und Vanessa Trump, entdeckte den Golfsport bereits im Alter von 2 Jahren auf den vielen Golfplätzen, die von ihrer Familie regelmäßig besucht wurden – Donald Trump selbst besitzt mehrere Golfplätze in Florida, New Jersey und Schottland.

Das junge Mädchen zeigte schnell außergewöhnliches Talent. Fleißig und anspruchsvoll teilte sie letztes Jahr ihre Trainingsphilosophie mit einem amerikanischen Medienunternehmen: „Wenn ich zwei Stunden Zeit habe, schlage ich nicht nur ein paar Bälle und verschwende dann Zeit mit meinem Handy. Nein, ich nutze die Zeit auf dem Golfplatz optimal.“ Diese Disziplin zahlt sich aus: Kai Trump führt nun die NIL-Rangliste der Highschool-Golferinnen an, die offizielle Rangliste junger amerikanischer Highschool-Golferinnen.

Mehr als 8 Millionen Abonnenten in allen Netzwerken

Abseits des Golfsports hat sich Kai Trump als erfolgreiche Content-Creatorin etabliert. Auf Instagram, TikTok, X (ehemals Twitter) und YouTube ist sie unter dem Namen @kaitrumpgolfer (bzw. @thekaitrumpgolfer auf TikTok) aktiv und kann insgesamt über 8 Millionen Follower vorweisen. Allein ihr TikTok-Kanal zählt fast 3,7 Millionen Follower, während ihr YouTube-Kanal über eine Million Abonnenten hat.

Ihre Videos im Vlog-Format vereinen Trainingseinheiten, Einblicke hinter die Kulissen von Turnieren, Erinnerungen an die Schulzeit und Familienmomente. Es ist eine sorgfältig inszenierte Erzählung für eine Generation, die mit sozialen Medien aufgewachsen ist und durch ihre Beiträge die Funktionsweise eines ausgesprochen unkonventionellen Lebensstils kennenlernt. In den letzten Monaten filmte sie sogar einen viel diskutierten „Trickshot“ mit dem Profigolfer Bryson DeChambeau, einem zweifachen Major-Sieger.

Eine NIL-Bewertung gehört zu den höchsten im Frauenuniversitätssport

Diese digitale Präsenz hat eine ganz konkrete Folge. Das 2021 in den USA eingeführte NIL-System (Name, Image, Likeness – Name, Bild, Ähnlichkeit), das es jungen Highschool- und College-Sportlern ermöglicht, für ihr Bild bezahlt zu werden, hat Kai Trump eine der höchsten Bewertungen im gesamten amerikanischen Frauensport beschert – aktuell auf rund 2,25 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit steht sie regelmäßig an der Spitze der NIL-Rangliste für Studentensportler.

Diese Ausstrahlung hat ihr bereits eine bedeutende Partnerschaft mit Accelerator Active Energy ermöglicht, einer Marke für Energy-Drinks, für die sie sowohl Markenbotschafterin als auch Anteilseignerin ist. Vor Kurzem brachte sie sogar ihre eigene Geschmacksrichtung namens „Blue Raz Slush“ auf den Markt. Das Getränk, das auf Amazon erhältlich ist, war in weniger als zwei Stunden ausverkauft.

Management der Universität Miami

Nach ihrem Highschool-Abschluss im Mai 2026 bereitet sich Kai Trump nun auf einen neuen Lebensabschnitt vor. Sie hat sich für die University of Miami entschieden, die eines der 100 besten College-Golfprogramme der USA (NCAA Division I) bietet. Für sie geht es bei dieser Entscheidung um mehr als nur um sportliche Aktivitäten. „An der Uni kann ich meinen Energydrink weiterhin in meinen Alltag integrieren, vor allem für Golf, Sport und Studium“, erklärt sie mit Blick auf ihren bevorstehenden Zeitplan. Ein Tag im Leben einer Studentin und Sportlerin, den sie wie gewohnt in ihren regelmäßigen Vlogs dokumentieren wird.

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Mit seinem einzigartigen Hintergrund – er spielt seit seiner Kindheit Golf, verfügt über eine enorme digitale Präsenz, seine NIL-Bewertungen gehören zu den höchsten im amerikanischen Frauensport und er engagiert sich an der Universität von Miami – scheint Kai Trump seinen eigenen Weg zu gehen.