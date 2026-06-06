"Athletische Arme": Jennifer Garner glänzt in einem orangefarbenen Cut-out-Kleid

Die amerikanische Schauspielerin Jennifer Garner zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ein neues Sommer-Fotoshooting posierte sie in mehreren Outfits – und eines davon, von Tom Ford, begeisterte ihre Fans besonders.

Ein leuchtendes Orange von Tom Ford

Auf einem Foto, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, trägt Jennifer Garner ein übergroßes, feueroranges Top mit mehreren Cut-outs. Das strukturierte, locker sitzende Kleidungsstück liegt eng an der Haut an und unterstreicht die für Tom Ford so typische Couture-Handwerkskunst: präzise Schnitte, ein raffiniertes Spiel mit Volumen und fließende Stoffe. Passend dazu wählte der Designer eine perfekt sitzende schwarze Hose und schwarze Pumps, wodurch ein markanter Kontrast entsteht, der das leuchtende Orange von Jennifer Garners Top perfekt in Szene setzt. Diese minimalistische Präsentation unterstreicht die Idee einer sommerlichen, strahlenden und selbstbewussten Silhouette.

Cartier-Schmuck und raffinierte Schönheit

Als Accessoires wählte Jennifer Garner Schmuck von Cartier: ein Paar elegante Ohrringe und ein passendes Armband – genau richtig, um dem Look einen Hauch von Glanz zu verleihen. Ein Hauch von unaufdringlichem Luxus, ganz in der Tradition des „Hollywood-Stils“.

Auch in Sachen Schönheit setzt Jennifer Garner auf den gleichen Ansatz. Offenes Haar, sanfte Wellen, ein dezentes, strahlendes Make-up und seidig-nude Lippen: Sie pflegt den natürlichen Look, der ihr Image seit Beginn ihrer Karriere prägt. Ein entspannter Stil, der die perfekte Kulisse für das charakteristische Motiv des Shootings bildet.

Jennifer Garner von Celeste Sloman, InStyle, Sommer 2026. pic.twitter.com/8OGA8MQe9r — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) 4. Juni 2026

Ein seltener Auftritt, der von seinen Fans bejubelt wurde.

Jennifer Garner bei einem Fotoshooting zu sehen, ist, alles in allem, ein eher seltenes Ereignis. Sie hält sich in den Medien sehr bedeckt und lässt seit Jahren lieber ihre Filme und persönlichen Projekte für sich sprechen. Auf Instagram überschlugen sich die Kommentare. „Wunderschön“, „Du bist unglaublich, du bist fantastisch“, „Diese athletischen Arme sind wunderschön!“ : Ihre begeisterten Fans schwärmten von der Fotoserie.

Mit diesem sommerlichen Fotoshooting beweist Jennifer Garner einmal mehr, warum sie zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods zählt. Zwischen der kräftigen Leuchtkraft eines leuchtenden Tom-Ford-Oranges und der stillen Stärke und Zartheit eines minimalistischen Stils präsentiert sie einen Look, der gleichermaßen strahlend und souverän wirkt.

