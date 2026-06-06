Bella Hadids neuester Vintage-Strandlook sorgt für Aufsehen

Das amerikanische Model Bella Hadid scheint sich in ihrem Körper wohler denn je zu fühlen. Nach ihrem vielbeachteten Auftritt in Cannes postete sie auf Instagram eine Reihe von Fotos von sich an Bord einer Yacht an der französischen Riviera. Darauf trägt sie ein ausgesprochen retro-inspiriertes Strandoutfit, das bei ihren Fans für Begeisterung sorgte.

Ein stahlblauer Einteiler von Miyake Design Studio

Auf den von Bella Hadid geteilten Fotos hebt sich ihre Silhouette deutlich vom Weiß der Brücke ab. Sie trägt einen tief stahlblauen Badeanzug, der vom renommierten japanischen Modehaus Miyake Design Studio entworfen wurde – gegründet vom legendären Couturier Issey Miyake und heute bekannt für seine funktionalen, innovativen Designs.

Das Design setzt voll auf technische Schlichtheit. Ärmelloses Tanktop, gerader Rundhalsausschnitt und dunkle Schrift auf der Vorderseite: Alle Merkmale minimalistischer Sportswear sind vorhanden. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von den auffälligen Silhouetten, die man oft mit den Stränden von Saint-Tropez verbindet – und passt perfekt zu Bella Hadids unverkennbarem Stil, der für seine Vorliebe für strukturierte Schnitte und grafische Formen bekannt ist.

Ein Retro-Schnitt mit starkem 90er-Jahre-Flair

Das entscheidende Detail ist der hohe Beinausschnitt an der Hüfte. Ein hochgeschnittener Stil, der direkt an die Uniformen der olympischen Schwimmerinnen der 1990er-Jahre oder die ikonischen Kleidungsstücke aus der Serie „Baywatch“ erinnert, die zur selben Zeit populär wurden.

Genau das löste in den Kommentaren Reaktionen bei den Fans aus. Viele sahen darin eine klare Anspielung auf die „90er-Jahre-Pop“-Ästhetik, die viele Models aus Bella Hadids Generation in den letzten Saisons wieder aufgegriffen haben. Dieser Schnitt hat zudem einen besonderen optischen Effekt: Er streckt die Silhouette und bringt die volle grafische Wirkung des Badeanzugs zur Geltung.

Sonnengeküsste Schönheit und rechteckige Brille

Was ihre Frisur anging, entschied sich Bella Hadid für einen ganz lässigen Look. Ihr karamellblondes Haar, noch sonnenfeucht und von der Meeresbrise zerzaust, fiel entweder über die Schultern oder offen. Dies spiegelte die Schlichtheit ihres Kleides wider und passte perfekt zum Trend des „Clean Beach Hair“, den Stylisten von Modemagazinen jeden Sommer wieder aufgreifen.

Ihr Gesicht ist gebräunt, und eine rechteckige schwarze Sonnenbrille rundet den Look perfekt ab. Minimalistischer Schmuck, dezente Accessoires: Der gesamte Look versprüht entspannte Strand-Atmosphäre, ganz ohne Übertreibung.

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Ein Erscheinungsbild, das an ihre Schönheitsmarke erinnert.

Diese Fotoserie ist kein Zufall. Bella Hadid befindet sich derzeit in einer arbeitsreichen Phase für ihre Kosmetikmarke Ôrəbella, die sie 2024 gründete und weiterhin aktiv in den sozialen Medien bewirbt. Mehrere ihrer jüngsten Auftritte in Cannes und Saint-Tropez scheinen als direkte visuelle Erweiterung der olfaktorischen und farblichen Welt der Marke konzipiert worden zu sein. Jeder Post vermittelt daher dieselbe Botschaft: einen strahlenden und betont natürlichen Geist zu verkörpern.

Mit diesem stahlblauen Badeanzug von Miyake Design Studio präsentiert Bella Hadid einen ihrer umwerfendsten Sommerlooks. Sie beweist damit, dass sich ihr unverkennbarer Stil stetig weiterentwickelt – eine Mischung aus minimalistischer Strenge, Einflüssen der 90er-Jahre und ihrer ganz eigenen, lebendigen Energie. Dieser Look wird diesen Sommer garantiert ein Hit an den Stränden.