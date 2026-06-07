Mit 93 Jahren strahlt diese Schauspielerin eine Eleganz aus, die nach wie vor fasziniert.

Bei der ersten Londoner Verleihung der Power of Women Awards (einer jährlichen Zeremonie zur Ehrung inspirierender Frauen und ihrer Leistungen) sorgte die britische Schauspielerin Joan Collins an der Seite ihres Ehemanns Percy Gibson für einen umwerfenden Auftritt. Allein ihre Anwesenheit verdeutlicht, warum sie zu den größten Ikonen des roten Teppichs zählt.

Ein goldpaillettenbesetztes Top, ein absolutes Markenzeichen von Joan Collins

Im Chancery Rosewood in Mayfair wählte Joan Collins ein sofort erkennbares Outfit: ein goldenes Wickeloberteil, das vollständig mit Hunderten winziger Pailletten besetzt war, die bei der kleinsten Bewegung das Licht einfingen. Ein Kleidungsstück, das fast detailgetreu die Stilelemente aufgreift, die Joan Collins während der „Dynasty“-Ära zur Legende machten.

Ohrringe, die farblich auf das Oberteil abgestimmt sind, greifen die metallischen Details des Kleidungsstücks auf und verleihen der Silhouette Struktur. Ihr Ehemann, Percy Gibson, trug einen schlichten marineblauen Anzug und überließ so dem Auftritt seiner Frau die volle Aufmerksamkeit. Eine dezente, aber dennoch aussagekräftige Kleiderwahl.

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Sie wurde bei der Veranstaltung „Power of Women“ in London als „Ikone des Jahres“ geehrt.

Es war ein ganz besonderer Abend im Chancery Rosewood. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal in London stattfand, ehrt jedes Jahr herausragende Frauen aus Film, Fernsehen, Musik und Medien. Und in diesem Jahr wurde Joan Collins mit der prestigeträchtigsten Auszeichnung des Abends geehrt – dem Titel „Ikone des Jahres“.

Zu den weiteren Frauen, die bei der Zeremonie geehrt wurden, gehörten die britische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo, die britische Schauspielerin Emilia Clarke, die britische Schauspielerin und Sängerin Hannah Waddingham, Suki Waterhouse und die britische Schauspielerin Emma Corrin – letztere als erste nicht-binäre Person, die mit dem „Power of Women“-Preis ausgezeichnet wurde. Diese beispiellose Ehrung spiegelt einen breiteren Trend hin zu mehr Repräsentation wider, und Joan Collins steht symbolisch für eine weitere Hürde, die es zu überwinden gilt: das Alter.

„Man muss lernen, sich neu zu erfinden“: Die Botschaft an die neue Generation

Joan Collins' Dankesrede hinterließ erwartungsgemäß einen bleibenden Eindruck. „Ich habe festgestellt, dass man, um in diesem Beruf zu überleben und erfolgreich zu sein, zeigen muss, wie wichtig es für Frauen ist, sich immer wieder neu zu erfinden. Man muss wissen, wie man sich immer wieder neu erfindet“, sagte sie dem Publikum.

Ein Satz, der die Karriere einer Schauspielerin treffend beschreibt, die seit über siebzig Jahren Epochen durchquert, ohne sich jemals auf ein einziges Genre festzulegen. Von ihren Anfängen im britischen Kino der 1950er-Jahre über ihren weltweiten Erfolg dank „Dynasty“ in den 1980er-Jahren bis hin zu ihren jüngsten Fernsehrollen verkörpert Joan Collins eine seltene Eleganz – eine Eleganz, die der Zeit trotzt, ohne die Vergangenheit zu verleugnen.

Ihr nächster Film ist ein Plädoyer gegen die Misshandlung älterer Menschen.

Joan Collins nutzte den Abend außerdem, um über ihr neues Projekt zu sprechen: „My Duchess“, eine Filmbiografie über Wallis Simpson, Herzogin von Windsor, in der sie die Titelrolle spielt. Der Film, der demnächst in die Kinos kommt, erzählt die letzten neun Jahre im Leben von Wallis Simpson – jener Frau, die 1937 Prinz Edward nach dessen Abdankung vom britischen Thron heiratete.

Sie beschreibt diese Zeit mit Ernsthaftigkeit: „Es waren die letzten neun Jahre ihres Lebens. Am Anfang war sie eine starke und kraftvolle Frau. Doch ihre Stärke und Kraft wurden leider von einer anderen Frau völlig zerstört. Ich denke, das verdeutlicht vieles über das, was auch heute noch in der Welt geschieht: die Misshandlung älterer Menschen.“ Eine Botschaft, die umso eindringlicher wirkt, wenn sie von einer 93-jährigen Schauspielerin kommt, die unsichtbaren Frauen eine Stimme verleiht und ihnen ihre eigene zurückgibt.

Mit ihrem Auftritt bei der Londoner Veranstaltung „Power of Women“ erinnert uns Joan Collins daran, dass Eleganz zeitlos und keinem festen Schema folgt. Und dass hinter Pailletten und rotem Teppich vor allem eine Frau steht, die jeden ihrer Auftritte in einen filmreifen Moment verwandelt.