Nachdem ein Video von ihr beim Tanzen aufgetaucht war, prangerte die Schauspielerin Ester Expósito frauenfeindliche Urteile an.

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Nach einer Welle der Kritik im Anschluss an ein Konzert entschied sich die spanische Schauspielerin Ester Expósito zu einer Stellungnahme. Anstatt sich zu rechtfertigen, konterte sie und prangerte Online-Sexismus und das toxische Verhalten mancher Internetnutzer an. Ihre klare Aussage fand breite Zustimmung.

Ein Video, das viral ging

Alles begann mit Bad Bunnys Mega-Konzert im Madrider Metropolitano-Stadion. Ester Expósito saß in „La Casita“, einem exklusiven VIP-Bereich, den der puertoricanische Sänger für seine Konzerte einrichtet. Ein kurzes Video, das sie beim Tanzen zeigte, verbreitete sich rasend schnell im Internet. Während viele Nutzer den Moment feierten, posteten andere zahlreiche unangebrachte Kommentare, die sowohl ihre Anwesenheit in diesem begehrten Bereich als auch ihr „Verhalten“ kritisierten. Ein einfacher Abend mit Freunden entwickelte sich so zu einer digitalen Kontroverse.

Die Klarstellung der Schauspielerin

Bei einem kürzlichen öffentlichen Auftritt auf Ibiza sprach Ester Expósito mit der spanischen Presse . Auf die Frage nach der Atmosphäre des Konzerts antwortete sie zunächst schlicht, dass sie viel Spaß gehabt habe und man Einladungen eben annehme. Am entschiedensten äußerte sie sich jedoch zu der Kritik, die sie erhalten hatte: „Ich glaube nicht, dass ein zweisekündiger Tanz das Problem ist“, erklärte sie.

Eine Botschaft gegen Online-Frauenfeindlichkeit

Für die Schauspielerin liegt das eigentliche Problem woanders. „Das Problem liegt im Blick und Urteil eines sehr frauenfeindlichen Teils der Gesellschaft“, fuhr sie fort und kritisierte auch diejenigen, die soziale Medien nutzen, „um Schaden anzurichten“. Ihrer Meinung nach ist dies genau der Punkt, auf den wir uns in solchen Situationen konzentrieren sollten.

Diese Haltung geht über ihre persönliche Situation hinaus und spiegelt die zahlreichen Kommentare wider, die Frauen erhalten, wenn sie sich öffentlich äußern. Auch Ester Expósito hat offen zugegeben, von dieser Welle der Kritik betroffen zu sein.

Ester Expósito – bekannt aus der Serie „Élite“ und kürzlich bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 zu sehen – hat damit bekräftigt, dass sie sich von niemandem vorschreiben lässt, wie sie sich zu verhalten hat. Indem sie die Debatte auf Online-Sexismus und toxisches Verhalten anstatt auf einen „zweisekündigen Tanz“ lenkte, hat sie eine Kontroverse in eine umfassendere Botschaft verwandelt. Ein eindringlicher Appell an die Gefahren von Online-Urteilen und daran, was wirklich hinterfragt werden sollte.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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