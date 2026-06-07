Jahre nachdem sie im Alter von 13 Jahren eine Szene gedreht hat, führt diese Schauspielerin einen beispiellosen Kampf

Die deutsche Schauspielerin und Model Nastassja Kinski hat einen historischen Sieg errungen. Nach einem zehnjährigen Rechtsstreit erreichte sie, dass ein 1975 gedrehter Film, in dem sie mit nur 13 Jahren in einer Szene zu sehen ist, die sie als „zutiefst unpassend“ empfindet, zumindest vorübergehend entfernt wurde. Dies ist ein beispielloser Kampf in der Geschichte des europäischen Kinos.

Eine Szene, die nicht mehr funktioniert

Der betreffende Film trägt den Titel „Falsche Bewegung“ und wurde 1975 von dem deutschen Regisseur Wim Wenders gedreht. Nastassja Kinski, damals 13 Jahre alt, spielt Mignon, ein stummes Mädchen. Die problematische Szene zeigt sie in einer für ihr Alter unangemessenen Weise körperlich entblößt, im Umgang mit einem erwachsenen Mann, der sie schlägt und ihr anschließend über das Gesicht streicht. Die Schauspielerin selbst bezeichnet die Szene heute als „abnormal“ – und nach der #MeToo-Bewegung ist sie für viele unerträglich geworden.

Der Regisseur selbst räumte dies am 29. Mai 2026 bei einer Gala der Deutschen Filmakademie öffentlich ein: „Ich würde das heute nie wieder tun. Ich weiß heute mehr, viel mehr. Die Sensibilitäten haben sich verändert; wir leben in einer völlig anderen Welt als vor fünfzig Jahren“, sagte der deutsche Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Fotograf Wim Wenders.

Zehn Jahre Rechtsstreitigkeiten

Um dieses Ergebnis zu erzielen, kämpfte die Schauspielerin Nastassja Kinski fast zehn Jahre lang. Ihren eigenen Aussagen zufolge wurde sie während der Dreharbeiten nie darüber informiert, dass sie sich vor dem gesamten Filmteam ausziehen müsse. Die #MeToo-Bewegung gab ihr Jahrzehnte später den Mut, eine beispiellose Klage einzureichen – mit dem Ziel, die Szene vollständig aus dem fertigen Film entfernen zu lassen und eine Entschädigung zu erhalten.

„Obwohl ich mit 13 noch nicht viel wusste, merkte ich schon, dass da etwas nicht stimmte“, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Und 2024 fügte sie im deutschen Sender RTL hinzu: „Es war mein erster Film, mein erster Regisseur, er hat mich nicht beschützt.“ Eine Aussage, die ihr ganzes Engagement perfekt verdeutlicht.

Der vorübergehende Rückzug des Films und das Schuldbekenntnis des Filmemachers

Am 3. Juni 2026 wurde die vorübergehende Zurückziehung des Films offiziell bekanntgegeben. Laut der Wim Wenders Foundation, die die Verwertungsrechte hält, wird der Film erst wieder verfügbar sein, wenn eine für alle Beteiligten – einschließlich Nastassja Kinski – akzeptable Lösung gefunden wurde. In einer öffentlichen Erklärung räumte Filmemacher Wim Wenders gewissermaßen ein, dass Nastassja Kinski zum Zeitpunkt der Dreharbeiten besser hätte geschützt werden müssen . Eine späte Stellungnahme, die jedoch einen wichtigen Wendepunkt in der Auseinandersetzung der Filmindustrie mit ihrer Vergangenheit markiert.

Eine Frage, die über seinen persönlichen Fall hinausgeht

Dieser Konflikt wirft eine grundlegende Frage auf, die weit über Nastassja Kinskis Einzelfall hinausgeht. Sie selbst formulierte sie mit bemerkenswerter Klarheit: „Wie geht man mit filmischem Erbe um? Ist es zulässig oder gar wünschenswert, eine Szene zu kürzen, wenn sie eine Schauspielerin verletzt? Kann ein Film nachträglich gekürzt werden?“ Diese Frage stellt die gesamte Filmbranche vor Herausforderungen. Kann im Namen des Rechts auf Vergessenwerden Geschichte umgeschrieben werden? Sollten im Namen der künstlerischen Freiheit Bilder bewahrt werden, die heute nicht mehr gedreht würden? Die Debatte ist noch lange nicht entschieden, doch mit Nastassja Kinski ist ein Präzedenzfall geschaffen – und dieser wird zukünftige Entscheidungen zweifellos beeinflussen.

Ein Streit im Zusammenhang mit #MeToo

Dieser Fall ist alles andere als ein Einzelfall, sondern Teil eines breiteren Trends. In den letzten Jahren haben mehrere Schauspielerinnen, die als Kinder in Filmen mitgewirkt haben, die Entfernung oder Änderung von Szenen gefordert, die sie als unannehmbar empfanden. Bereits 2025 hatte Nastassja Kinski erreicht, dass der NDR eine Folge der Serie „Tatort“ entfernte, in der sie im Alter von 15 Jahren in einer ähnlichen Situation zu sehen war.

Mit diesem Sieg erobert Nastassja Kinski nicht nur ihr Image zurück. Sie öffnet eine Tür, die für eine ganze Generation von Schauspielerinnen, die als Kinder vor der Kamera standen, zuvor verschlossen schien. Und sie erinnert uns daran, dass der Schutz von Minderjährigen am Filmset – wie überall sonst auch – niemals wieder allein dem Ermessen der erwachsenen Regisseure überlassen werden darf.