Die 57-jährige Kelly Rutherford sorgt mit einem Paillettenkleid online für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin Kelly Rutherford bezauberte am 12. Mai 2026 auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes. Bekannt durch ihre Rolle in der Erfolgsserie „Gossip Girl“, trug sie zur Eröffnungszeremonie und zur Vorführung des französischen Films „La Vénus Electrique“ (Die elektrische Venus) ein schwarzes Paillettenkleid von Giorgio Armani. Ihr Auftritt sorgte sofort für Aufsehen und löste zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien aus.

Zeitlose Eleganz mit einem schwarzen Paillettenkleid

Für ihren ersten Abend in Cannes wählte Kelly Rutherford ein langes, schwarzes, vollständig mit Pailletten besticktes Kleid. Ein raffiniertes Stück, das perfekt zur großen Tradition des roten Teppichs von Cannes passt, wo schwarze Eleganz nach wie vor eine sichere Wahl ist. Der fließende Schnitt des Kleides und sein sorgfältig gearbeiteter Glitzer fingen das Licht bei jeder Bewegung ein.

Die Schauspielerin wählte für ihre Frisur einen eleganten, tiefsitzenden Dutt, der ihr Gesicht und die hohe Qualität des Couture-Kleides perfekt in Szene setzte. Ihr Make-up war dezent und elegant zugleich: ein strahlender Teint, dezenter Lidstrich und beige Lippen – eine klassische Wahl, die Kleid und Schmuck optimal zur Geltung brachte.

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Funkelnder Schmuck

Die bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgewählten Accessoires rundeten den Look mit bemerkenswerter Eleganz ab. Kelly Rutherford trug eine besonders spektakuläre Diamantkette mit hellblauen Steinen, die zu den Höhepunkten ihres Auftritts zählte. Dazu wählte sie dezente Diamantohrringe, die perfekt mit der Kette harmonierten.

Schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie unterstrichen die klaren Linien ihres Outfits. Bereits 2024 hatte die Schauspielerin dem ELLE-Magazin verraten, dass Grace Kelly und Catherine Deneuve ihre Modevorbilder seien und dass sie „zeitlosen Stil, schlicht klassisch und schön“ liebe. Eine Aussage, die angesichts dieses Auftritts ihre volle Bedeutung erhält.

Gemischte Reaktionen in den sozialen Medien

Während die meisten Internetnutzer Kelly Rutherfords Eleganz und ihren selbstbewussten Stil lobten, kritisierten einige wenige ihre Kleiderwahl „aufgrund ihres Alters“. Diese altersdiskriminierenden Kommentare sagen mehr über die anhaltenden Vorurteile gegenüber Frauen über 50 aus als über ihren Look selbst. Vergessen wir nicht: Der Körper und das Aussehen einer Frau – wie das jedes anderen auch – stehen nicht zur Debatte. Jeder sollte sich so kleiden können, wie er möchte, ohne sich an Vorgaben aufgrund von Alter, Geschlecht oder den Meinungen anderer halten zu müssen.

Kurz gesagt, Kelly Rutherfords Auftritt erinnert an eine oft vergessene Wahrheit: Kleiderfreiheit kennt kein Alter. Mit ihrem selbstbewussten Gang über den roten Teppich in Cannes reiht sie sich in die neue Generation von Frauen ein, die sich weigern, nach einem gewissen Alter in Vergessenheit zu geraten. Jede Frau hat die Freiheit, in jeder Lebensphase zu tragen, was sie möchte.