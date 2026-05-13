Jessica Alba teilt eine Erinnerung an ihre Schwangerschaft und berührt damit die Internetnutzer.

Anlässlich des Muttertags, der in den USA am 10. Mai 2026 gefeiert wird, teilte Jessica Alba auf Instagram eine besonders berührende Bilderserie. Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin zeigte abwechselnd Familienfotos, Alltagsmomente und ein eindrucksvolles Foto aus ihrer Vergangenheit: ein Bild ihres Babybauchs aus ihrer dritten Schwangerschaft im Jahr 2017. Dieser intime Rückblick, begleitet von einer langen Botschaft an ihre Kinder und ihre eigene Mutter, berührte ihre Follower tief.

Ein Liebesbrief an seine Kinder

In der Bildunterschrift ihres Posts wendet sich Jessica Alba mit liebevollen Worten direkt an ihre drei Kinder: „An meine Babys – meine Herzen, die außerhalb meines Körpers leben. Das Leben, das wir führen, übertrifft meine kühnsten Träume, und die Liebe, die wir teilen, ist tief und stark. Nichts gibt meinem Leben mehr Sinn als ihr drei.“ Sie beschreibt sich selbst als ihren Anker: „Ich werde immer euer Anker sein, euer Sicherheitsnetz, die Arme, die euch halten und trösten, und diejenige, die euch anfeuert und ermutigt, über euch hinauszuwachsen.“

Eine Botschaft von seltener Aufrichtigkeit, die insbesondere im Kontext dieses ersten Jahres nach der Scheidung Anklang findet – Jessica Alba hat ihre Trennung von Cash Warren, ihrem Ehemann seit sechzehn Jahren, Anfang 2025 formalisiert.

Eine Hommage an seine eigene Mutter

Bevor Jessica Alba sich an ihre Kinder wandte, wollte sie die Frau ehren, die sie großgezogen hatte: ihre Mutter Cathy Alba. „Ich liebe dich. Ich liebe unsere gemeinsame Zeit. Ich bin so dankbar, dass wir alle Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden haben – du warst immer für mich da. Ich bin, wer ich bin, dank allem, was dich ausmacht“, schrieb die Schauspielerin. Diese herzliche Botschaft unterstreicht die Bedeutung der generationsübergreifenden Verbindung zwischen Frauen und verkörpert perfekt den Geist des Muttertags.

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Ein unvergessliches Schwangerschaftsfoto

Ein Foto erregte besonders die Aufmerksamkeit der Fans: ein Spiegelbild aus dem Jahr 2017, das Jessica Alba schwanger zeigt. Damals erwartete die Schauspielerin ihren Sohn Hayes, der am 31. Dezember desselben Jahres geboren wurde. Es ist ein intimes Bild, das sie bereits damals in den sozialen Medien geteilt hatte und nun als wertvolle Erinnerung wieder aufgreift.

Unter dem Beitrag lobten viele Internetnutzer die Schönheit dieser Rückschau und die Aufrichtigkeit der Botschaft. Andere hoben hervor, dass Jessica Alba eine der authentischsten Stimmen zum Thema Mutterschaft in Hollywood ist. Die Gründerin von „The Honest Company“, einer Marke für Familien, hat ihre Rolle als Mutter stets zu einem zentralen Bestandteil ihrer Identität gemacht und teilt diese offen mit ihren Millionen Followern.

Mit diesem Post übermittelt Jessica Alba eine ihrer persönlichsten Botschaften des Jahres. Indem sie Erinnerungen an ihre Schwangerschaft, liebevolle Worte an ihre Kinder und eine Hommage an ihre eigene Mutter miteinander verbindet, erinnert sie uns daran, dass es am Muttertag vor allem darum geht, Traditionen weiterzugeben, präsent zu sein und bedingungslose Liebe zu schenken.