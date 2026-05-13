Bei den Filmfestspielen von Cannes blieben Michelle Rodriguez' Brillen nicht unbemerkt.

Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin Michelle Rodriguez reiste nach Cannes, um das 25-jährige Jubiläum von „Fast & Furious“ zu feiern – doch offenbar wollte sie auf dem Weg dorthin nicht unbedingt auffallen. Ihre Sonnenbrille im Wintersport-Stil, die das Gesicht stark verkleinerte, erzielte nicht den gewünschten Effekt…

Ein historisches Jubiläum an der Croisette

Am 13. Mai 2026 fand im Grand Auditorium Lumière des Palais des Festivals eine Sondervorstellung des ersten „Fast & Furious“-Films um Mitternacht statt, um das 25-jährige Jubiläum der Filmreihe zu feiern. Dies war ein seltenes Ereignis für die Filmfestspiele von Cannes, die einem der erfolgreichsten Action-Blockbuster der Kinogeschichte ihre Pforten öffneten. Neben dem US-amerikanischen Schauspieler, Filmproduzenten und Regisseur Vin Diesel, der US-amerikanischen Schauspielerin Jordana Brewster und dem US-amerikanischen Produzenten Neal H. Moritz war auch Meadow Walker – Tochter des 2013 verstorbenen Schauspielers Paul Walker – anwesend, um das Andenken an ihren Vater zu ehren.

Michelle Rodriguez ist in Cannes keine Unbekannte – letztes Jahr war sie dort als Ehrengast bei der AmfAR-Gala im Hôtel du Cap. Dieses Mal flanierte sie als Gründungsmitglied eines Franchise-Unternehmens, das sich zu einer Hollywood-Institution entwickelt hat, über die Croisette – ursprünglich mit der festen Absicht, dies geheim zu halten.

Die unerwartetste Ankunft an der Croisette

Von allen Stars, die auf der Croisette erwartet wurden, überraschte Michelle Rodriguez alle am meisten – nicht mit ihrem Abendkleid, sondern mit ihrer Ankunft. Sie versuchte, unerkannt zu bleiben, indem sie eine Sonnenbrille trug, die an Wintersport erinnerte. Natürlich richteten sich die Kameras auf die maskierte Gestalt, wodurch sie letztendlich noch bekannter wurde als bei einem einfachen Spaziergang auf der Croisette.

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25 Jahre Franchise, 7 Milliarden Dollar Einspielergebnis

„The Fast & Furious“, erschienen am 22. Juni 2001, ist mit über 7 Milliarden US-Dollar weltweiten Einspielergebnissen in elf Filmen eine der erfolgreichsten Action-Filmreihen der Geschichte. Laut den Organisatoren der Filmfestspiele von Cannes sollte die Mitternachtsvorstellung „den nachhaltigen Einfluss des Films auf die Popkultur und die Filmgeschichte würdigen“. Ein Einfluss, den Michelle Rodriguez von Anfang an verkörpert hat – ihre Figur Letty ist eine der wenigen, die in der gesamten Saga zu sehen waren.

Sonnenbrille mit Vollgesichtsbrille, die Croisette, Fotografen – Michelle Rodriguez' Versuch, diskret zu bleiben, wird somit einer der amüsantesten Momente dieser 79. Ausgabe bleiben. Letty mag in einem Film mit 200 km/h über die Straße rasen – aber auf der Croisette ist es unmöglich, den Kameras zu entkommen.