Vor der Weltmeisterschaft könnte Rihannas Look einen Trend wiederbeleben.

Mit jedem Auftritt verwandelt Rihanna selbst den kleinsten Bürgersteig in einen improvisierten Laufsteg. Anfang Juni sorgte die barbadische Sängerin und Geschäftsfrau in New York erneut für Aufsehen mit einem Look, der sportliche Einflüsse mit urbaner Eleganz verband. Da die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nun in vollem Gange ist (vom 11. Juni bis 19. Juli), könnte ihr Stil durchaus die Rückkehr eines Trends bestätigen, der bereits jetzt im Kommen ist.

Wenn das Fußballtrikot den Ton wechselt

Beim Governors Ball Music Festival, wo ihr Partner A$AP Rocky auftrat, präsentierte Rihanna einen überraschenden, aber gelungenen Stilmix. Das Highlight: ein übergroßes schwarzes Fußballtrikot mit der Nummer 18. Statt dazu eine lässige Hose zu tragen, wählte die Künstlerin einen schwarzen Bleistiftrock in Midi-Länge mit Smokdetails und Rüschensaum. Ein gekonnter Kontrastmix, der alle daran erinnerte, dass es in der Mode keine festen Regeln gibt.

Um ihren Look abzurunden, wählte Rihanna weiße Pumps mit spitzer Zehenpartie, eine Louis-Vuitton-Tasche, mehrere goldene Schmuckstücke und eine übergroße Sonnenbrille. Diese Kombination beweist, dass sportliche Kleidung perfekt in eine elegante Garderobe passt.

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„Blockcore“ oder die Kunst, Codes zu unterwandern

Dieser Stilmix hat einen Namen: „Blokecore“. In den letzten Jahren auf TikTok populär geworden, interpretiert diese Ästhetik die Outfits britischer Fußballfans neu. Vintage-Oberteile, ein lässiger Look und Anspielungen auf die Fußballkultur sind feste Bestandteile dieses Stils.

Lange Zeit als Nischentrend betrachtet, hat dieser Stil nach und nach einflussreiche Persönlichkeiten der Modewelt für sich gewonnen. Ob mit fließendem Rock, Ballerinas oder High Heels kombiniert, Jersey entwickelt sich vom rein sportlichen Image zu einem vollwertigen Modeartikel. Der Reiz von Blockcore liegt auch in seiner Freiheit: Er ermutigt dazu, Outfits zu kreieren, die die eigene Persönlichkeit, den eigenen Geschmack und die eigenen Wünsche widerspiegeln, ohne sich auf vorgegebene Kategorien beschränken zu müssen.

Ein Stück, das bereits fest in der Modekultur verankert ist

Während Rihanna aktuell dazu beiträgt, das Fußballtrikot wieder ins Rampenlicht zu rücken, reicht seine Geschichte in der Mode viel weiter zurück. Bereits in den 1990er-Jahren spielte David Beckham eine Schlüsselrolle bei der Veränderung des Images des Trikots, indem er es weit über das Stadion hinaus trug. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kleidungsstück zu einem kulturellen Symbol, das sportliche Leidenschaft und stilistischen Ausdruck vereint.

In den 2010er-Jahren festigten Designer wie Virgil Abloh und Kim Jones die Legitimität des Stils, indem sie seine Codes in Luxus- und Streetwear-Kollektionen integrierten. Heute zeigt er sich in raffinierteren Silhouetten, wie beispielsweise dem von Rihanna entworfenen.

Das Fußballtrikot, ein unerwarteter Star der Weltmeisterschaft 2026

Der Zeitpunkt für diesen Trend ist offensichtlich perfekt. Seit dem 11. Juni dominiert die Weltmeisterschaft 2026 die Gespräche und inspiriert die Garderoben. In diesem Kontext hat sich das Fußballtrikot zu einem der wichtigsten Kleidungsstücke der Saison entwickelt. Fernab von starren Regeln und Silhouetten zelebriert dieser Trend vor allem die Freude daran, sich nach dem eigenen Stil zu kleiden. Ein Team unterstützen, Mode lieben oder beides kombinieren: Warum sich entscheiden?

Mit diesem beeindruckenden Auftritt erinnert uns Rihanna vor allem daran, dass ein Kleidungsstück mehrere Geschichten gleichzeitig erzählen kann. Und diesen Sommer könnte das Fußballtrikot durchaus zum modischen Begleiter all jener werden, die Komfort, Persönlichkeit und Kreativität vereinen möchten.