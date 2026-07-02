In einem weißen Korsett sorgt Madison Beer mit ihrem Look für Aufsehen und ruft Reaktionen bei Internetnutzern hervor.

Anaëlle G.
@madisonbeer / Instagram

Die amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin Madison Beer teilte auf Instagram eine Reihe von Backstage-Fotos ihrer „Locket Tour“. Darauf ist sie in einem aufwendig gearbeiteten weißen Korsett zu sehen – ein Look, der bei ihren Followern sofort für Begeisterung sorgte.

Ein weißes, aufwendig gearbeitetes Korsett

Im Mittelpunkt dieses Looks steht ein makelloses, weißes Bühnenkleid mit Korsett. Das Design besticht durch breite Träger, einen herzförmigen Ausschnitt und einen spitzenartigen Stoff, der mit kleinen schwarzen Punkten verziert ist. Eine Mischung aus Romantik und Kühnheit, die perfekt zu der visuellen Welt passt, die die Sängerin auf der Bühne kreiert. Ein Outfit, das – wenig überraschend – alle Blicke auf sich zog.

Für ihren Beauty-Look wählte Madison Beer einen eleganten und raffinierten Stil. Ihr langes, braunes Haar fiel in lockeren Wellen über eine Schulter und verlieh ihrem strukturierten Oberteil mehr Volumen. Smokey Eyes, betonte Wangenknochen und ein nudefarbener Lippenstift rundeten den Look ab, der sowohl für die Bühne als auch für die Kamera perfekt geeignet war.

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Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass der Beitrag eine Flut von Komplimenten auslöste. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer sie mit Lob: „Die Schönste“, „Die Hübscheste“ waren nur einige der Kommentare. Diese Reaktionen bestätigen die Begeisterung, die jeder ihrer Auftritte hervorruft, sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien.

Im Rahmen der "Locket Tour"

Dieser Beitrag erscheint inmitten von Madison Beers vollem Terminkalender. Das Foto entstand backstage während ihrer „Locket Tour“, die sie durch Nordamerika führt. Für Madison Beer bietet sich hier die Gelegenheit, die Welt ihres Albums „Locket“ und dessen Wiederveröffentlichung, insbesondere den Song „Lovergirl“, weiter zu erkunden. Eine erfolgreiche Zeit, geprägt von einer Reihe mit Spannung erwarteter Konzerte.

Mit diesem weißen Korsett und ihrem umwerfenden Make-up liefert Madison Beer einen weiteren gelungenen Auftritt ab. Sie vereint Romantik und Wagemut und beweist damit erneut ihr Stilgefühl und ihr Talent, jedes Bühnenoutfit zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Ihre Fans werden begeistert sein.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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