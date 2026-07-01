Die Sängerin Bebe Rexha erinnert uns daran, dass Selbstvertrauen keine Größenangabe kennt.

Bebe Rexha, die Künstlerin hinter mitreißenden Hits wie „I’m Good (Blue)“ und „Meant to Be“, ist die talentierte Songwriterin zahlreicher Pop-Hymnen. Mit ihrer Stimme verzaubert sie nicht nur unsere Ohren und lässt unsere Kopfhörer vibrieren, sondern predigt auch Selbstvertrauen und verbreitet Botschaften der Selbstliebe. Als begnadete Künstlerin ist sie zugleich die beste Botschafterin für Selbstvertrauen.

Eine Künstlerin, die sich weigert, sich von anderen über ihren Körper definieren zu lassen

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, eingängigen Melodien, mitreißenden Rhythmen und Ohrwürmern begeistert Bebe Rexha. Die in Albanien geborene Sängerin, die kürzlich ihr Album „Dirty Blonde“ veröffentlichte, auf das sie besonders stolz ist, hat es mit Sicherheit schon auf Ihrer Playlist oder in Ihren Playlists gefunden. Auch ihr Song „New Religion“ ist auf zahlreichen aktuellen Playlists vertreten.

Die Künstlerin mit dem verführerischen Blick, die ihrem Y2K-Stil treu geblieben ist und den Leopardenprint zu ihrem Markenzeichen gemacht hat, besitzt eine starke stimmliche und ästhetische Identität. Obwohl ihr Talent in ihrer Stimme liegt, richtet die Öffentlichkeit ihr Augenmerk oft auf den Rest ihres Körpers. Diese kollektive Beobachtung ist für Frauen in der Öffentlichkeit recht üblich, insbesondere wenn die Sängerinnen von der Standardgröße 36 abweichen .

Bei ihrem Auftritt bei den American Music Awards ereilte Bebe Rexha dasselbe Schicksal wie ihre Kollegin Nelly Furtado : Sie wurde von Zuschauern, die noch immer einem veralteten Schönheitsideal anhängen, wegen ihres Gewichts kritisiert. Im Internet verglichen Nutzer ältere Fotos der Sängerin mit Aufnahmen von ihrem Auftritt bei der Veranstaltung, wo sie ein schwarzes Korsett und einen Gothic-Rock trug. Sie alle begannen, jeden Zentimeter, den sie unter diesem ikonischen Outfit zugenommen hatte, genauestens zu begutachten.

Und die Sängerin, die es selbst im Spiegel sieht, ignoriert es nicht. „Ich weiß, ich habe zugenommen. Ich bin es nur leid, dass die Leute ständig darüber reden. Weiter!“, schrieb Bebe Rexha in einer Nachricht auf X (ehemals Twitter). Es ist weit mehr als nur ein genervter Ausbruch von Müdigkeit – es ist eine Frage der Einstellung. Es ist nicht ihre Aufgabe, ein paar Kilo abzunehmen; es ist Aufgabe der Welt, ihre Engstirnigkeit zu überwinden.

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Seine Lehre: Man sollte niemals über einen Menschen urteilen, ohne seine Geschichte zu kennen.

Hinter dem Bild verbirgt sich in erster Linie ein Mensch, der mitunter einen unerbittlichen Kampf gegen Essstörungen geführt, unerträgliche Kritik in der Schule ertragen, Tränen aus Unsicherheit vergossen und sich eines Tages gewünscht hat, seinen Körper gegen einen anderen tauschen zu können. Bebe Rexha leidet an einer weit verbreiteten Frauenkrankheit: dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS). Bereits 2023 teilte die Sängerin, die ihre Stimme bei Demonstrationen wie ein Megafon einsetzt, ihre Diagnose öffentlich mit, in der Hoffnung, der Verurteilung ihrer Figur ein Ende zu setzen.

„Gewichtsschwankungen sind unvermeidlich, so ist das Leben, und man weiß nie, was andere durchmachen. Medikamente, Krankheit usw.“, fügte sie in einer weiteren Nachricht hinzu und bekräftigte damit ihren Aufruf zu Toleranz. Bebe Rexha verließ ihr ehemaliges Label, um Musik zu machen, die authentischer ist und sich nicht den Erwartungen der Musikindustrie anpassen muss. Gleichzeitig bricht sie mit den Schönheitsidealen, die diese heimtückisch aufzwingt. Denn ein Körper sollte niemals zur Ware werden, sondern ein schlichtes Detail in der Kunst des Songwritings bleiben.

Ein Sänger, mit dem man sich leicht identifizieren kann

In ihren öffentlichen Äußerungen und in den sozialen Medien widersetzt sich Bebe Rexha gesellschaftlichen Erwartungen und beweist immer wieder ihren Selbstrespekt. Ihr TikTok-Profil ist eine einladende Bühne, ja sogar ein geschützter Raum. Während andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihr Image genauso streng kontrollieren wie ihre Ernährung, kennt die Autorin von „Im Namen der Liebe“ keine Regeln, keine Filter.

Sie filmt sich ungeschminkt vor der Kamera, wie sie sich zurechtmacht und dabei ein paar Geheimnisse preisgibt. Sie genießt Fast Food und lässt alle Diät-Verfechter verstummen. Und noch besser: Sie präsentiert ihre Kurven auf Poolpartys, als wolle sie ihren Kritikern trotzen. Es ist eine Mischung aus authentischen Inhalten, fernab von inszenierten Klischees und durchgeplanten Videos. Es ist ein Lichtblick in unseren Feeds, die sonst von perfekten, Schuldgefühle auslösenden Bildern überschwemmt werden. Bebe Rexha beweist es: Sie ist vor allem ein Mensch und lässt sich nicht von gesellschaftlichem Druck beeinflussen.

Und wenn die Medien sie nach dem „Geheimnis ihres Selbstbewusstseins“ fragen, gibt sie eine Antwort, die einer Diva würdig ist: „Mein Selbstbewusstsein rührt daher, dass ich es satt habe, ständig um Erlaubnis fragen zu müssen.“