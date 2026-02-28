Search here...

Mit 51 Jahren erstrahlt Penélope Cruz in London in einem skulpturalen schwarzen Kleid.

Anaëlle G.
@penelopecruzoficial/Instagram

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz, die aktuell den Film „Die Braut!“ von Regisseurin Maggie Gyllenhaal promotet, sorgte in London mit einem spektakulären Kleid von Jacquemus aus der Herbstkollektion 2026 für Furore. Das kleine Schwarze mit tiefem Ausschnitt und einem Rock aus Fransenbändern betonte ihre Figur perfekt.

Eine Kreation für Herbst 2026

Penélope Cruz trug ein figurbetontes, langärmeliges Bodykleid mit einem Saum aus zerrissenen Bändern, die bei jedem Schritt sanft mitschwangen, und einem betonten Rundhalsausschnitt. Elegante Perlenohrringe und minimalistische schwarze Pumps rundeten den raffinierten Look ab, während ihr neuer asymmetrischer Bob mit Seitenscheitel ihr ikonisches Gesicht perfekt umrahmte.

Charakteristisches, bronzefarbenes Smokey-Eye-Make-up

Penélope Cruz wählte einen intensiven Look: grafischer schwarzer Eyeliner, schimmernder bronzefarbener Lidschatten und matte, rosige Nude-Lippen, die ihre ikonischen Rehaugen betonten. Die Oscar-Preisträgerin bewies einmal mehr ihre absolute Meisterschaft in zeitloser Eleganz.

Triumphale Promotion von „Die Braut!“

Diese Reise nach London ist Teil der Promotiontour für „The Bride!“, das mit Spannung erwartete Projekt nach ihren jüngsten Erfolgen. Penélope Cruz bestätigt ihren Status als zeitlose Modeikone und vereint mühelos avantgardistische Haute Couture mit natürlicher Eleganz.

Letztlich ist ihre magnetische Ausstrahlung generationenübergreifend und erinnert uns daran, warum sie einer der größten Stars des Weltkinos ist und jeden roten Teppich in Flammen setzen kann.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
