„Sie sieht aus wie 20“: Megan Fox überrascht mit einem Makeover, das alle lieben.

Anaëlle G.
@maryphillips / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Model Megan Fox wurde kürzlich von ihrer Visagistin gelobt, die auf Instagram eine Reihe von Fotos ihres neuesten Makeovers teilte. Das Ergebnis: eine Flut von Komplimenten von Internetnutzern, die von ihrem strahlenden Aussehen begeistert waren.

Eine strahlende Schönheitsbehandlung

Auf diesen Fotos strahlt Megan Fox dank eines Make-ups, das sowohl dezent als auch leuchtend ist. Ein strahlender, gesund wirkender Teint, durch einen Hauch Eyeliner und definierte Wimpern betonte Augen, Lippen in einem rosigen Nude-Ton: Der Gesamteindruck unterstreicht ihre Vorzüge perfekt. Ihr langes, braunes Haar, in sanften Wellen gestylt, und ein eleganter schwarzer Trenchcoat runden diesen schicken und natürlichen Look ab. Ein meisterhaftes Make-up, das ihre natürliche Schönheit unterstreicht.

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Die Fans sind begeistert.

Es überrascht nicht, dass diese Fotos eine Welle bewundernder Reaktionen auslösten. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer sie mit Komplimenten, viele hoben die Ausstrahlung der Schauspielerin hervor. „Sie sieht genauso aus wie in Transformers“, „Sie sieht aus wie 20“, waren nur einige der vielen Kommentare.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Kommentare wie „Sie sieht aus wie 20“ zwar schmeichelhaft wirken mögen, aber auf einer problematischen Vorstellung beruhen: dass eine Frau jünger aussehen muss, als sie ist, um Wertschätzung zu erfahren. Altern ist ein natürlicher Prozess, der jeden betrifft. Alterserscheinungen mindern die Schönheit einer Person in keiner Weise. Ein Kompliment auf ein „jugendliches Aussehen“ zu reduzieren, trägt zu weit verbreiteten kulturellen Vorurteilen bei, die den Wert einer Frau mit ihrem jugendlichen Aussehen verknüpfen – was weder notwendig noch wünschenswert ist.

Mit diesem strahlenden Makeover hat Megan Fox einmal mehr alle für sich gewonnen und uns gleichzeitig ungewollt daran erinnert, wie sehr Reaktionen auf das Aussehen von Frauen immer noch oft von Erwartungen beeinflusst werden, die mit Jugend und ästhetischen Standards verbunden sind, die in der Öffentlichkeit immer noch sehr präsent sind.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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