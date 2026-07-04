Ester Expósitos neuer Look erregt Aufmerksamkeit, sogar von Kylian Mbappé.

Die spanische Schauspielerin Ester Expósito teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die ihren schicken und trendigen neuen Look zeigen. Der Beitrag begeisterte ihre Follower und rief einen bemerkenswerten Kommentar von Fußballer Kylian Mbappé hervor.

Ein trendiger Zweifarben-Look

Für diese Fotoserie wählte Ester Expósito ein zweiteiliges Ensemble in Grau- und Schwarztönen. Die Schauspielerin trug ein kurzes Bardot-Top mit Puffärmeln und dazu einen passenden, fließenden Midirock. Schwarze Mules mit Absatz und eine Sonnenbrille rundeten den Look ab – eine gelungene Mischung aus elegantem Business-Chic und verspielter Verspieltheit. Ein schlichtes, aber elegantes Ensemble, perfekt umgesetzt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ein bemerkenswerter Kommentar von Kylian Mbappé

Unter den zahlreichen Reaktionen stach ein Kommentar besonders hervor: der des französischen Fußballnationalspielers Kylian Mbappé, der unter dem Beitrag ein Herz-Emoji hinterließ. Diese kleine Geste reichte aus, um bei den Internetnutzern Reaktionen hervorzurufen, insbesondere da die Namen der beiden Persönlichkeiten in letzter Zeit immer wieder miteinander in Verbindung gebracht wurden.

Eine Schauspielerin und Modeikone

Abgesehen von diesem Look bestätigt Ester Expósito ihren Status als Modeikone. Die spanische Schauspielerin, die durch die Erfolgsserie „Élite“ entdeckt wurde, hat sich als eine Person etabliert, deren modische Entscheidungen sowohl auf dem roten Teppich als auch in den sozialen Medien genau verfolgt werden. Als regelmäßiges Model auf dem Laufsteg inspiriert sie regelmäßig ihre Millionen Follower.

Mit diesem zweifarbigen Look präsentiert sich Ester Expósito schick und trendig. Die Schauspielerin vereint eine gewisse Eleganz mit einem Hauch von Koketterie und beweist damit erneut ihr Stilgefühl – und ihr Talent, selbst mit ihren Äußerungen für Aufsehen zu sorgen. Ihre Fans werden begeistert sein.