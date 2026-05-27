Die kurvige Sängerin sorgte mit einem originellen Kleid auf dem roten Teppich für Furore.

Auf dem roten Teppich der American Music Awards 2026 zog die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Produzentin und Performerin albanisch-mazedonischer Abstammung, Bebe Rexha, alle Blicke auf sich. Ihr schwarzes Outfit mit Gürteln und Metallschnallen war eines der meistdiskutierten Themen des Abends.

Bebe Rexha setzt bei den AMAs 2026 auf Leder und Gürtel.

Bei der Verleihung der 52. American Music Awards am 25. Mai 2026 in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas sorgte Bebe Rexha für einen spektakulären Auftritt. Die Sängerin von „I’m Good“ schritt in einem komplett schwarzen Outfit aus Leder und Metall über den blauen Teppich.

Bebe Rexha trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Korsett-Top mit breiten Trägern, die mit kleinen silbernen Spangen geschlossen wurden, kombiniert mit einem asymmetrischen Rock mit sehr hohem Schlitz. Weit entfernt von den fließenden, romantischen Kleidern, die man sonst auf dem roten Teppich sah, entschied sie sich für eine rockige, selbstbewusste Silhouette und brach damit mit den üblichen Konventionen der Veranstaltung.

Ein Outfit voller Locken, das die Fans zum Zählen brachte.

Das absolute Highlight des Outfits waren die unzähligen Gürtel. Der Rock war mit überlappenden Riemen, übergroßen Schnallen, baumelnden Bändern, Fransen und Falten verziert und hatte eine lange Schleppe. An der Taille setzte eine kunstvolle Silberplatte mit einem zentralen, an einen Totenkopf erinnernden Motiv einen weiteren metallischen Akzent.

Die schiere Anzahl der Gürtel war so beeindruckend, dass Internetnutzer daraus ein Spiel machten. Auf Reddit amüsierten sich einige damit, sie zu zählen; einer kam auf sieben, ein anderer auf sechs, während ein Dritter das Outfit mit einem Videospiel-Kostüm verglich. MTV lobte Bebe Rexhas Look derweil auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter).

Accessoires, die bis ins kleinste Detail durchdacht sind.

Bebe Rexha setzte das Metallic-Thema auch bei ihren Schuhen um. Sie trug offene Vicini-Sandalen, die mit einem kristallbesetzten Skorpion verziert waren, der sich über den Fußrücken erstreckte. Eine Wahl, die den rockigen Look perfekt ergänzte.

Für den letzten Schliff wählte sie schwarze Netzstrumpfhosen, mehrere silberne Schmuckstücke – Halsketten, Ringe und Armbänder –, ein intensives Smokey-Eye-Make-up und kurzes, blondes Haar in Wet-Look-Wellen. Ein stimmiges Gesamtbild, ganz im Stil ihrer aktuellen musikalischen Ära, die sie „Dirty Blonde“ nennt.

Eine Künstlerin, die sich für Inklusion und Selbstliebe einsetzt.

Neben ihrem Aussehen hat sich Bebe Rexha im Laufe der Jahre als starke Stimme für Körperpositivität und Inklusion etabliert. 2019 prangerte sie öffentlich Designer an, die sich weigerten, sie für die Grammy Awards einzukleiden, da sie sie als „zu dick“ bezeichneten. Anschließend verteidigte sie alle Frauen, die von diesen einschränkenden Schönheitsidealen betroffen sind, und erinnerte daran, dass Schönheit keine Konfektionsgröße kennt.

Dieses Engagement hat nie nachgelassen. Bebe Rexha setzt sich seit jeher für inklusivere Mode ein und betont immer wieder, dass Schönheit nicht von einer bestimmten Körperform abhängt. Jeder ihrer Auftritte auf dem roten Teppich, wie beispielsweise bei den AMAs, unterstreicht diese Botschaft: Akzeptiere deinen Körper und deinen Stil ohne Komplexe.

Ein Abend voller Kühnheit

Bebe Rexhas Wahl spiegelte einen der wichtigsten Trends der Saison wider: den Kontrast zwischen sanfter Romantik und einer düsteren, rebellischen Ästhetik. Auch einige Stars setzten auf Leder und Metall, doch nur wenige übertrieben es mit den Accessoires. Die von der US-amerikanischen Rapperin Queen Latifah moderierte Zeremonie wurde von Taylor Swift dominiert, die mit acht Nominierungen die meisten erhielt. Stilistisch gesehen zog Bebe Rexha jedoch zweifellos einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich.

Mit ihrem komplett schwarzen Outfit, verziert mit Gürteln, bewies Bebe Rexha einmal mehr, dass sie keine Angst vor Risiken hat. Ihr rockiger Look, die passenden Accessoires und ihre Botschaft der Selbstakzeptanz machten ihren Gang über den roten Teppich zu einem Highlight des Abends – und lieferten ihren Fans stundenlang Gesprächsstoff.