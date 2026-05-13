Gwyneth Paltrows Geschenk an ihre Kinder, das als „ungewöhnlich“ gilt, löst Kontroversen aus.

Wenn es um Abschlussgeschenke geht, setzt Gwyneth Paltrow nicht auf die klassischen gravierten Uhren oder Füllfederhalter. Die Schauspielerin und Gründerin von Goop verriet in ihrem Newsletter eine einzigartige Idee, um den Abschluss ihrer Kinder zu feiern: Sie schenkt ihnen Aktien. Diese Initiative, die Finanzbildung mit Originalität verbindet, sorgte in den sozialen Medien schnell für Aufsehen.

Taten statt eines traditionellen Geschenks

Alles begann mit einer Fragerunde im „Goop“-Newsletter. Auf die Frage nach dem „besten Abschlussgeschenk“ antwortete Gwyneth Paltrow direkt: „Wir überlegen, den Absolventen Aktien zu schenken, damit sie sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen und Fragen zu den Finanzmärkten stellen.“ Die Schauspielerin fügte hinzu, dass sie auch überlege, „etwas Greifbares zur Erinnerung an den Anlass“ beizufügen, sich aber noch nicht entschieden habe, was.

Der Hintergrund? Ihre Tochter Apple, 21, hat am 8. Mai 2026 ihr Studium an der Vanderbilt University abgeschlossen. Ihr Sohn Mose, 20, wird in den kommenden Jahren sein Studium an der Brown University beenden. Ein wichtiger Meilenstein, den Gwyneth Paltrow auf ihre Weise feiern möchte.

Eine Idee, die bei Internetnutzern Fragen aufwirft

Obwohl die pädagogische Absicht klar ist – ihren Kindern den Umgang mit Geld beizubringen –, hat die Idee nicht alle überzeugt. In den sozialen Medien bezeichneten einige Nutzer das Geschenk als „bizarr“ und vor allem als sehr unpersönlich für einen so symbolträchtigen Moment wie den Studienabschluss. Wo viele ein Andenken, ein Schmuckstück oder ein sentimentales Geschenk erwartet hätten, entschied sich Gwyneth Paltrow für eine finanzielle Investition.

Manche Kommentare verdeutlichen auch die Diskrepanz: In einem privilegierten Umfeld mag es logisch erscheinen, jungen Erwachsenen Anteile anzubieten, doch entspricht dies nicht der Realität der meisten Familien. Andere hingegen loben einen modernen Ansatz, der Kinder auf die finanzielle Unabhängigkeit vorbereitet, sobald sie ihr Studium abgeschlossen haben.

Eine Mutter, die an das "Loslassen" glaubt

Neben dem Geschenk selbst nutzte Gwyneth Paltrow die Gelegenheit, ihren Kindern den besten mütterlichen Ratschlag mitzugeben, den sie je gegeben hat: „Seid einfach ihr selbst. Und wenn mich euer wahres Ich enttäuscht, ist das ein gutes Zeichen: Es war sogar eure Aufgabe, mich zu enttäuschen, während ihr eure wahre Identität entwickelt habt.“ Eine bemerkenswerte Erziehungsphilosophie, ganz wie die Schauspielerin selbst: immer sich selbst treu. Das Geschenk der Taten fügt sich letztendlich perfekt in dieses Konzept ein – unkonventionell, aber wohlüberlegt gewählt.

Teils augenzwinkernd, teils wenig sentimental – Gwyneth Paltrows Abschlussgeschenk hat jedenfalls für Diskussionen gesorgt. Fest steht: Die Goop-Gründerin sorgt weiterhin für Aufsehen, selbst mit ihren persönlichsten Entscheidungen.