Sängerin Olivia Rodrigo weist Kritik an ihrem Babydoll-Kleid zurück

Die amerikanische Singer-Songwriterin, Musikerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo, die wegen ihres Babydoll-Kleides auf der Bühne kritisiert wurde, reagierte direkt und verurteilte einen Diskurs, den sie als „zutiefst verstörend“ empfindet.

Ein Babydoll-Kleid im Zentrum der Kontroverse

Alles begann mit einem rosa-weiß geblümten Babydoll-Kleid , das Olivia Rodrigo bei ihrem Spotify Billions Club-Konzert und im Musikvideo zu ihrem Song „Drop Dead“ trug. Obwohl das Kleid selbst nicht aufreizend war, empfanden es einige Internetnutzer als „kindisch“, „infantilisierend“ oder gar „unangemessen“. Sie entschied sich, diese Welle von Kommentaren in einem Podcast der New York Times anzusprechen, von dem am 27. Mai ein Ausschnitt veröffentlicht wurde.

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„Das zeigt, wie wir Pädophilie normalisieren.“

„Das hat mich wirklich aufgeregt. Nicht wegen mir: Die Leute können sagen, was sie wollen“, antwortete Olivia Rodrigo zunächst. Was sie am meisten stört, ist die Doppelmoral. Sie betont, dass sie schon viel freizügigere Outfits auf der Bühne getragen habe – „einen Pailletten-BH und Hotpants“, präzisiert sie –, ohne dass sich jemand daran gestört hätte. „Es war nicht unangemessen, aber dass ich komplett in einem Kleid steckte, das als kindisch galt, das war es“, sagt sie fassungslos. Für sie zeigt diese Reaktion, „wie sehr unsere Kultur Pädophilie normalisiert“.

Die Ablehnung eines schulderzeugenden Diskurses

Abgesehen von der Kontroverse prangert Olivia Rodrigo eine Botschaft an, die Mädchen schon in jungen Jahren vermittelt wird: „Zieh das nicht an, sonst wird ein Mann deinen Körper sexualisieren, und dann bist du schuld.“ Sie hält diese Logik für „völlig absurd“ und zutiefst ungerecht, weil sie die Verantwortung dafür, wie andere Frauen wahrnehmen, allein ihnen zuschreibt. Olivia Rodrigo betont: Sich so zu kleiden, wie sie möchte, ist ihr uneingeschränktes Recht.

Eine Hommage an die Ikonen der 90er Jahre

Olivia Rodrigo möchte ihre Intentionen klarstellen: Dieser Look war für sie überhaupt nicht schockierend. „Ich fand mich überhaupt nicht schockierend, sondern einfach nur cool“, verrät sie. Das Babydoll-Kleid war in Wirklichkeit eine Hommage an die weiblichen Rock-Ikonen der 90er-Jahre, die sie inspirieren, wie Kathleen Hanna, eine Pionierin des feministischen Punk, und Courtney Love. „All diese Frauen sind meine Heldinnen, und ich habe mich in dem Outfit wohlgefühlt“, erklärt sie.

"Schutz junger Mädchen"

Olivia Rodrigo setzt sich vor allem für zukünftige Generationen ein. „Ich möchte junge Frauen und Mädchen beschützen und nicht, dass ihnen solche Botschaften vermittelt werden“, betont sie. Diese Aussage erfolgt nur wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ am 12. Juni, das die Singles „Drop Dead“ und „The Cure“ enthält.

Indem sie sich weigert, sich zu rechtfertigen, verwandelt Olivia Rodrigo eine Kontroverse um ihre Kleidung in eine kraftvolle feministische Botschaft. Sie erinnert uns daran, dass das Problem nicht darin liegt, was eine Frau trägt, sondern darin, wie die Gesellschaft sie sieht – und fordert damit, junge Menschen vor diesem gesellschaftlichen Druck zu schützen.