„Das schönste Gesicht“: Plus-Size-Model Ashley Graham teilt ein Selfie, das Reaktionen auslöst

Auf Instagram teilte Ashley Graham ein Selfie, das sofort eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. Sie ist in einer alltäglichen Situation zu sehen: auf dem Rücksitz eines Autos, im goldenen Licht des späten Nachmittags. Innerhalb weniger Stunden überschlugen sich die Kommentare unter dem Post: „Das schönste Gesicht“, „Wunderschön“, riefen die Internetnutzer begeistert.

Ein im Flug aufgenommenes Selfie

Kein roter Teppich, keine aufwendige Inszenierung, kein Studio. Ashley Graham wählte für dieses Foto den denkbar einfachsten Ort – das Innere eines Autos unter tiefblauem Himmel. Gerade diese Schlichtheit verleiht dem Bild seine Kraft. Das natürliche Licht, das ihr Gesicht umspielt und die Highlights in ihrem Haar hervorhebt, verstärkt den Moment, ohne dass technische Tricks seine Spontaneität stören.

Eine wellige Frisur und ein minimalistisches Make-up

Eines der auffälligsten Elemente dieses Selfies ist ihre Frisur. Ashley Grahams langes, locker gewelltes Haar fällt ihr über die Schultern – eine Mischung aus tiefem Kastanienbraun und karamellfarbenen Strähnen. Dieser lässige Look steht im starken Kontrast zu den perfekt gestylten Frisuren professioneller Fotoshootings. Einige hellere, fast blonde Strähnen umrahmen ihr Gesicht und fangen das Licht ein, wodurch ein sonnengeküsster Teint entsteht.

Für ihr Make-up wählte sie einen bewusst minimalistischen Look. Ihr Teint lässt ihre natürliche Hautstruktur und ihre Highlights durchscheinen. Ein paar Sommersprossen und Schönheitsflecken zieren ihre Wangen. Auf den Lippen unterstreicht ein leicht glänzender, nudefarbener Lippenstift den frischen, sonnengeküssten Look. Dieser fast natürliche Look verdeutlicht einen grundlegenden Beauty-Trend: Kosmetik, die die natürliche Ausstrahlung betont, anstatt sie zu überdecken. Ashley Graham trug dazu ein langärmeliges schwarzes Oberteil mit zarter Spitze am V-Ausschnitt.

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Eine Flut von Komplimenten in den Kommentaren.

Sehr schnell gingen unter dem Post Kommentare ein. „Das schönste Gesicht“, „Wunderbar“, „Natürliche Schönheit“ : Internetnutzer lobten das natürliche und strahlende Aussehen des Models. Diese Flut an Komplimenten erinnert daran, wie Ashley Graham es schafft, durch ihre Natürlichkeit vor der Kamera und ihren entspannten Umgang mit ihrem Image eine große und treue Fangemeinde zu erreichen. Weit entfernt von einer perfekt inszenierten Performance ist es gerade diese Authentizität, die sie verbindet.

Eine Ikone der Körperpositivität

Seit ihrem Debüt in der Modewelt verkörpert Ashley Graham konsequent die Body-Positivity-Bewegung und setzt sich für eine inklusivere und gerechtere Darstellung von Körpern in Magazinen und auf dem Laufsteg ein. Als Pionierin der Plus-Size-Mode schrieb sie Geschichte, indem sie als eines der ersten kurvigen Models die Titelseiten großer internationaler Magazine zierte. Indem sie ihren Alltag in den sozialen Medien offen teilt, trägt sie diesen Kampf über Fotoshootings hinaus und ermutigt jeden, sein eigenes Körperbild anzunehmen.

Mit diesem auf Instagram geposteten Selfie beweist Ashley Graham, dass ein umwerfender Look weder aufwendige Inszenierung noch außergewöhnliche Kulissen erfordert. Mehr als nur eine Momentaufnahme des Alltags – dieses Selfie verkörpert Ashley Grahams unverkennbare Ästhetik: natürlich, strahlend und absolut authentisch.