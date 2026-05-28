Dieses funkelnde Kleid, das Hilary Duff trägt, begeistert die Fans.

Einundzwanzig Jahre nach ihrem letzten Auftritt feierte die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Hilary Duff bei den American Music Awards 2026 ein vielbeachtetes Comeback. Ihr silbernes Kettenhemdkleid von Rabanne begeisterte das Publikum sofort.

Hilary Duff strahlt auf dem roten Teppich der AMAs 2026

Hilary Duff erschien bei der Verleihung der 52. American Music Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Sie trug ein silberfarbenes Metallic-Kleid mit tiefem Ausschnitt und fließender, figurbetonter Silhouette, das sie mit passenden silbernen Pumps und bewusst minimalistischen Accessoires kombinierte.

Um den Look abzurunden, entschied sich der ehemalige Disney-Channel-Star für eine weiche, voluminöse blonde Föhnfrisur und ein dezentes, natürliches Make-up, wodurch das Kleid im Mittelpunkt stand. Eine Wahl von schlichter Eleganz, die perfekt zur Feierlichkeit des Anlasses passte.

Ein schimmerndes Kettenhemd von Rabanne

Das Kleidungsstück, das so viel Aufmerksamkeit erregte, war eine Kreation des Modehauses Rabanne. Es bestand vollständig aus metallischem Kettenhemd und spielte bei jeder Bewegung mit dem Licht. Es zeichnete sich durch einen ausgeprägten Ausschnitt und einen schmalen Schlitz aus, der die offenen Pumps der Sängerin enthüllte.

Interessanterweise war dieses Kleid kein Debüt: Die britische Schauspielerin Ella Purnell hatte es bereits bei den Emmy Awards 2024 getragen, allerdings mit einem anderen Make-up. Doch in Hilary Duffs Händen erlebte das Kleid eine Renaissance und wurde zu einem der meistdiskutierten Looks des Abends.

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Eine mit Spannung erwartete Rückkehr, 21 Jahre später

Abgesehen vom Stil hatte dieser Auftritt eine starke Symbolkraft. Hilary Duff war seit 2005, also 21 Jahren, nicht mehr über den roten Teppich der American Music Awards gelaufen. Dieses Jahr kehrte sie als Moderatorin zu der Veranstaltung zurück, zusammen mit anderen Persönlichkeiten wie dem amerikanischen Soul- und R&B-Sänger John Legend, der amerikanischen Schauspielerin, Stand-up-Comedian und Fernsehmoderatorin Nikki Glaser, der amerikanisch-kanadisch-syrischen Sängerin, Tänzerin und Choreografin Paula Abdul und der amerikanischen Schauspielerin Lisa Rinna.

Die von der amerikanischen Rapperin Queen Latifah moderierte Zeremonie – die bereits die Ausgabe von 1995 mitmoderiert hatte – brachte eine lange Liste von Künstlern auf der Bühne zusammen, darunter: die amerikanische Alternative-Musikgruppe Twenty One Pilots, die kolumbianische Latin-Trap- und Reggaeton-Sängerin Karol G, der kolumbianische Reggaeton-Sänger und Songwriter Maluma, der britische Rocksänger und Musiker Billy Idol und die amerikanische Pop- und RnB-Girlgroup Pussycat Dolls.

Das Jahr 2026 wird von einer großen Rückkehr geprägt sein.

Hilary Duffs Comeback bei den AMAs 2026 ist absolut nachvollziehbar, denn es kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für sie. Nach zehn Jahren Musikpause feierte sie ihr Comeback mit einem von der Kritik gefeierten Album und einer anschließenden ausverkauften Tournee. Und ihre Popularität hielt bis heute an.

Im Jahr 2026 zierte sie außerdem das Cover der berühmten Bademodenausgabe von Sports Illustrated und posierte in einem weißen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt bei einem Fotoshooting in South Caicos. Diese Ereignisse machten diese Zeit zu einer der arbeitsreichsten ihrer Karriere.

Eine Botschaft der Selbstakzeptanz

Diese Rückkehr ins Rampenlicht geht einher mit einer starken Botschaft zum Thema Körperbild. Während ihres Shootings für Sports Illustrated verriet Hilary Duff, dass sie gelernt habe, ihren Körper und alles, was er ihr ermöglicht habe, wertzuschätzen, und erklärte, dass sie sich „nicht mehr ständig mit anderen vergleicht“.

Als vierfache Mutter legte sie beim Fotoshooting großen Wert darauf, ihre Grenzen zu wahren und wählte Outfits, in denen sie sich wohlfühlte. Diese ruhige und fürsorgliche Art spiegelt das Bild einer Künstlerin wider, die sich sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera vollkommen entspannt fühlt.

Mit ihrem silbernen Kettenhemdkleid machte Hilary Duff ihren schlichten Auftritt auf dem roten Teppich der AMAs zum Höhepunkt des Abends. Sie vereinte unaufdringliche Eleganz, eine stilvolle Anspielung und symbolisierte ein Comeback, auf das sie zwei Jahrzehnte lang gewartet hatte – und gab ihren Fans damit einen weiteren Grund, sie in dieses neue Kapitel zu begleiten.