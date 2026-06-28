Mit 52 Jahren überrascht Penélope Cruz in einem pastellblauen Kleid

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz sorgte bei der Premiere ihres neuen Films „The Invite“ in Los Angeles für Furore auf dem roten Teppich. Statt ihrer üblichen schwarzen Kleider trug sie ein pastellblaues Kleid – ein strahlender Stilwechsel, der nicht unbemerkt blieb.

Ein pastellblaues Kleid

An diesem Abend trug Penélope Cruz ein maßgeschneidertes Kleid in einem zarten Hellblau. Diese Farbwahl war umso bemerkenswerter, als die Schauspielerin auf dem roten Teppich sonst meist Schwarz bevorzugt. Der sanfte, sommerliche Farbton verlieh dem Kleid eine angenehme Frische und passte perfekt zur Atmosphäre der Premiere. Zarte, konfettiartige Applikationen zierten Ausschnitt und Taille und verliehen dem Gesamtbild eine elegante Note. Neben der Farbe bestach das Kleid durch seine sorgfältige Verarbeitung. Ein plissiertes, federleichtes Panel umhüllte den Rock und verlieh der Silhouette Struktur und Bewegung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Ein Auftritt an der Seite von Olivia Wilde

Dieser Auftritt war Teil der Promotion für den Film „The Invite“. Auf dem roten Teppich posierte Penélope Cruz an der Seite ihrer Co-Darstellerin, der irisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde – ein elegantes und zugleich herzliches Bild. Es war für die beiden Frauen eine Gelegenheit, diesen besonderen Moment im Zusammenhang mit der Veröffentlichung ihres Films unter den wachsamen Augen der Fotografen zu teilen.

In diesem pastellblauen Chanel-Kleid wirkt Penélope Cruz gleichermaßen zart und elegant. Indem sie von ihren üblichen schwarzen Outfits abweicht, beweist die Schauspielerin, dass sie noch viele Überraschungen parat hat. Ihre Fans sind begeistert von diesem strahlenden Pastell-Look.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
Article précédent
Zwischen Kühnheit und Eleganz sorgt Megan Thee Stallion mit ihrem neuen Look für Aufsehen.
Article suivant
Diese Sängerin bricht das Tabu, dass Geld in Beziehungen eine Rolle spielt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Umgeben von ihren Töchtern zieht Jessica Alba auf den Tribünen der Weltmeisterschaft alle Blicke auf sich.

Jessica Alba erlebte mit ihrer Familie eine Premiere. Die amerikanische Schauspielerin und Geschäftsfrau besuchte zum ersten Mal ein...

Diese Sängerin bricht das Tabu, dass Geld in Beziehungen eine Rolle spielt.

Ist Geld in Beziehungen immer noch ein Tabuthema? Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Kelsea Ballerini hat sich entschlossen,...

Zwischen Kühnheit und Eleganz sorgt Megan Thee Stallion mit ihrem neuen Look für Aufsehen.

Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion teilte auf Instagram ein Video in einem monochromen blauen Outfit, das sofort...

„Eine spanische Göttin“: Rosalía entscheidet sich für ein architektonisch anmutendes Kleid, das mit Volumen spielt.

Die spanische Sängerin Rosalía teilte auf Instagram ein Foto von sich in einem spektakulären, architektonisch anmutenden Kleid, das...

Kaley Cuoco, die ihr zweites Kind erwartet, präsentiert ihren Babybauch auf dem roten Teppich.

Wenige Wochen nach Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft gab die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Kaley Cuoco ihr erstes Red-Carpet-Debüt...

Madonna, 67, wählt Spitze für einen schicken Auftritt in Paris

Madonna hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den größten Modeikonen aller Zeiten gehört. Die amerikanische Sängerin sorgte...