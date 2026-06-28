Mit 52 Jahren überrascht Penélope Cruz in einem pastellblauen Kleid

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz sorgte bei der Premiere ihres neuen Films „The Invite“ in Los Angeles für Furore auf dem roten Teppich. Statt ihrer üblichen schwarzen Kleider trug sie ein pastellblaues Kleid – ein strahlender Stilwechsel, der nicht unbemerkt blieb.

Ein pastellblaues Kleid

An diesem Abend trug Penélope Cruz ein maßgeschneidertes Kleid in einem zarten Hellblau. Diese Farbwahl war umso bemerkenswerter, als die Schauspielerin auf dem roten Teppich sonst meist Schwarz bevorzugt. Der sanfte, sommerliche Farbton verlieh dem Kleid eine angenehme Frische und passte perfekt zur Atmosphäre der Premiere. Zarte, konfettiartige Applikationen zierten Ausschnitt und Taille und verliehen dem Gesamtbild eine elegante Note. Neben der Farbe bestach das Kleid durch seine sorgfältige Verarbeitung. Ein plissiertes, federleichtes Panel umhüllte den Rock und verlieh der Silhouette Struktur und Bewegung.

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Ein Auftritt an der Seite von Olivia Wilde

Dieser Auftritt war Teil der Promotion für den Film „The Invite“. Auf dem roten Teppich posierte Penélope Cruz an der Seite ihrer Co-Darstellerin, der irisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde – ein elegantes und zugleich herzliches Bild. Es war für die beiden Frauen eine Gelegenheit, diesen besonderen Moment im Zusammenhang mit der Veröffentlichung ihres Films unter den wachsamen Augen der Fotografen zu teilen.

In diesem pastellblauen Chanel-Kleid wirkt Penélope Cruz gleichermaßen zart und elegant. Indem sie von ihren üblichen schwarzen Outfits abweicht, beweist die Schauspielerin, dass sie noch viele Überraschungen parat hat. Ihre Fans sind begeistert von diesem strahlenden Pastell-Look.