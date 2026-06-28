Diese Sängerin bricht das Tabu, dass Geld in Beziehungen eine Rolle spielt.

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Ist Geld in Beziehungen immer noch ein Tabuthema? Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Kelsea Ballerini hat sich entschlossen, das Thema direkt anzusprechen. Als Gast in einem Podcast zum Thema Finanzen plädierte sie für mehr finanzielle Ehrlichkeit vor der Ehe und insbesondere dafür, dass Frauen ihre Unabhängigkeit bewahren sollten.

Ein Appell für finanzielle Ehrlichkeit

Für Kelsea Ballerini ist Transparenz das A und O. „Wenn man mit jemandem ein Haus kauft, ein gemeinsames Konto eröffnet oder heiratet, ist finanzielle Transparenz das Wichtigste“, erklärt sie. Laut der Sängerin ist es unerlässlich, genau zu wissen, woher das Geld kommt, wie es zusammengelegt wird und wie man es „gemeinsam“ schützt. Dieser offene Ansatz ermutigt Paare zu offenen Gesprächen über ein Thema, das oft gemieden wird.

Frauen stehen zunehmend an der Spitze der Einkommensverteilung.

Kelsea Ballerini legt besonderen Wert auf die Situation der Frauen. Sie weist darauf hin, dass heute immer mehr Frauen die Hauptverdienerinnen ihrer Haushalte sind oder gleichberechtigt zum Familieneinkommen beitragen. „Umso wichtiger ist es, offen darüber zu sprechen, woher das Geld kommt und wie man es schützt“, meint sie. Diese Beobachtung spiegelt die gesellschaftliche Entwicklung wider und macht ihrer Ansicht nach „diese Gespräche umso notwendiger“.

"Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor"

Neben Transparenz rät Kelsea Ballerini Frauen, vorausschauend zu planen. „Es ist wichtig, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten – für sich selbst“, sagt sie, wohl wissend, dass keine Braut in spe an so etwas denken möchte. Ihr Rat: Sorgt dafür, finanziell unabhängig zu bleiben, „selbst in der glücklichsten und harmonischsten Beziehung“. Denn, so erinnert sie uns, „man weiß nie, was das Leben bereithält“. Eine Warnung, die vor allem dem Schutz dienen soll.

Worte, die von seinen Erfahrungen geprägt sind

Kelsea Ballerini spricht aus Erfahrung. Sie heiratete 2017 nach Unterzeichnung eines Ehevertrags und ließ sich 2022 scheiden. Diese persönliche Erfahrung hat ihre Einstellung zur Bedeutung finanzieller Unabhängigkeit deutlich geprägt. Ohne Details aus ihrem Privatleben preiszugeben, teilt sie nun lieber ihre Erfahrungen, um anderen Frauen zu helfen, sich besser abzusichern.

Indem Kelsea Ballerini das Thema Geld in Beziehungen offen anspricht, bricht sie ein hartnäckiges Tabu. Ihre Botschaft, gleichermaßen aufschlussreich wie einfühlsam, erinnert uns daran, wie wichtig es für jede Frau ist, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. Dieser wertvolle Beitrag ermutigt Frauen, sich eines Themas anzunehmen, das allzu oft vernachlässigt wird.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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