Sängerin Beyoncé setzt mit diesem „unkonventionellen“ lila Kleid ein „mutiges“ Modestatement.

Die amerikanische Sängerin Beyoncé überlässt bei ihren öffentlichen Auftritten nie etwas dem Zufall. Als sie in einem atemberaubenden lilafarbenen Kleid von Saint Laurent erschien, hielt die Modewelt den Atem an, während die „Beyhive“ sofort mit einer akribischen Analyse jedes Details begann.

Ein pflaumenfarbenes Taftkleid direkt vom Laufsteg

Das von Beyoncé getragene Kleid ist eine lange, pflaumenfarbene Taftrobe aus Saint Laurents Frühjahrskollektion 2026, entworfen von Anthony Vaccarello. Es besticht durch seine voluminösen Ärmel, die fließenden Rüschen und die spektakuläre Schleppe. Der von üppigen Raffungen umrahmte Ausschnitt unterstreicht die königliche und theatralische Ausstrahlung des Kleides und knüpft an die voluminösen Prinzessinnenroben an, die zum Abschluss der Frühjahr/Sommer-Show 2026 präsentiert wurden.

Beyoncé in Saint Laurent ✨ pic.twitter.com/Ekkkp6Jcia – Kea (@jacquemusx) 27. April 2026

Spezielles Zubehör

Beyoncé rundete ihr Outfit mit 1.950 Dollar teuren, pflaumenfarbenen Taft-Slingback-Pumps von Saint Laurent ab, deren Fransen farblich zum Kleid passten, sowie einer 498 Dollar teuren Perlenhandtasche von Cult Gaia. Eine silberne Perlenkette und eine dunkle Sonnenbrille vervollständigten den Look. Ihre Frisur erinnerte an die charakteristischen Locken der „Lemonade“-Ära und verlieh dem Outfit eine nostalgische Note.

Ihr erstes komplettes Saint Laurent-Outfit seit Jahren

Diese Fotos zeigen Beyoncés erstes komplettes Saint-Laurent-Outfit seit mindestens vier Jahren – bisher trug die Sängerin lediglich Accessoires der Marke, wie Pumps oder Sonnenbrillen. Es ist eine bemerkenswerte Rückkehr zu einem Modehaus, dessen DNA – Macht, Romantik und Dramatik – besonders gut zu Beyoncés aktuellem Stil zu passen scheint.

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Pflaumenfarbe, ein wichtiger Trend für Frühling 2026

Mit der Wahl dieses tiefen Lilas hat Beyoncé eine der wichtigsten Farben des Frühjahrs 2026 direkt von den Laufstegen aufgegriffen. Der „Trauben“-Ton hat sich als eine der charakteristischen Farben der Saison etabliert, und die Tatsache, dass Beyoncé ihn in einer voluminösen Variante trägt, dürfte seine Beliebtheit in den kommenden Wochen nur noch steigern.

Der "Beyhive" entschlüsselt

Diese „Purple Series“, wie sie von einigen Fans getauft wurde, hat nur wenige Tage vor dem zehnten Jubiläum von „Lemonade“ auch die Spekulationen über ein mögliches drittes Musikprojekt neu entfacht. Beyoncé hat noch nichts bestätigt – und genau das macht jeden einzelnen Post so aussagekräftig.

Ein Kleid, eine Farbe, perfektes Timing: Beyoncé brauchte keine Pressemitteilung, um Schlagzeilen zu machen. Dieser lila Saint-Laurent-Look bestätigt eines: Niemand beherrscht die visuelle Kommunikation so meisterhaft wie sie.