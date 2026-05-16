Mit 30 Jahren präsentiert Dua Lipa ihre Figur in einem schwarzen Spitzenensemble

Auf Instagram teilte Dua Lipa eine Reihe von Fotos, die ihre Follower sofort begeisterten. Die britische Singer-Songwriterin, die kürzlich auf Welttournee war, posiert in einem komplett schwarzen Spitzenensemble, das mit Accessoires akzentuiert ist. Eine sorgfältig inszenierte Präsentation, die einmal mehr ihren wachsenden stilistischen Einfluss unterstreicht.

Ein komplett schwarzer Spitzenlook

Für ihren neuen Post wählte Dua Lipa ein komplett schwarzes Spitzenensemble, bestehend aus mehreren aufeinander abgestimmten Teilen. Eine ebenfalls aus Spitze gefertigte, langärmelige Jacke rundet den Look ab. Das Ensemble spielt mit der dezenten Eleganz von Schwarz und der Pracht des Spitzenmusters, das sich durch seine raffinierten Details auszeichnet. Als Statement-Piece setzt es einen Kontrast zum eher zurückhaltenden Stil ihrer vorherigen Auftritte. Dazu trug die Sängerin schwarze, kniehohe Stiefel in Spitzenoptik, die dem Outfit einen Hauch von Rock 'n' Roll verleihen.

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Schmuck und Accessoires: Das Detail, das alles verändert

Neben dem Outfit selbst sind es vor allem die Accessoires, die ins Auge fallen. Dua Lipa rundete ihren Look mit einer schwarz-braunen Umhängetasche ab und verlieh dem Ensemble so eine warme Note. Auch beim Schmuck ließ sie sich nicht lumpen: ein silbernes Choker-Halsband, ein Diamantarmband, mehrere Ringe übereinander… Eine wahre Präsentation zarter Schmuckstücke, die perfekt miteinander harmonieren.

Ein witziges Detail: Ihre gepunktete Maniküre verleiht dem Look eine verspielte Note. Sie ist eine Anspielung auf die Retro-Trends, die in dieser Saison ihr Comeback feiern, und erinnert uns daran, dass Dua Lipa seit ihrem Debüt eine Vorliebe für neu interpretierte Vintage-Referenzen entwickelt hat. Genau diese Mischung aus Kühnheit und kulturellen Anspielungen macht sie zu einer der meistbeachteten Modeikonen ihrer Generation.

Ein sorgfältig kreierter Schönheitslook

Dua Lipas Make-up und Frisur waren gleichermaßen atemberaubend. Ihr rabenschwarzes Haar trug sie makellos gestylt, perfekt abgestimmt auf den komplett schwarzen Look. Beim Make-up entschied sie sich für einen trendigen „Soft Glam“-Look: betonte Wimpern, Wangen mit einem satten Rouge und ein burgunderroter Lippenstift als farblicher Akzent.

Diese Beauty-Palette verkörpert perfekt die Herbst-/Winterästhetik, obwohl es noch Frühling ist. Burgunderrote Lippen feiern seit einigen Monaten ein beeindruckendes Comeback in Beauty-Tutorials und auf den Laufstegen. Der Beitrag wird mit Kommentaren von Bewunderern überschwemmt. „KÖNIGIN“, „ Wunderschön“, „Ikone“ : Die Fans sind begeistert und loben sowohl den stimmigen Look als auch die Ausstrahlung der Sängerin.

Mit diesem komplett schwarzen Outfit unterstreicht Dua Lipa ihren Status als Mode- und Schönheitsikone ihrer Generation. Zwischen filigraner Spitze, silbernem Schmuck und burgunderroten Lippen beweist sie weiterhin unerschütterliches Selbstbewusstsein in ihren Modeentscheidungen – ein Selbstbewusstsein, das ihre Fans weltweit inspiriert.