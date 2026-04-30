„Jetzt reicht’s!“: Rapper Ice Spice sorgt mit einem Look für Aufsehen im Internet.

Fabienne Ba.
@icespice / Instagram

Die amerikanische Rapperin Ice Spice feierte ihren Geburtstag auf ganz eigene Art: mit einem auffälligen Abendoutfit, das innerhalb weniger Stunden tausende Reaktionen hervorrief. Ihrem Image und ihrem Stil treu, zog sie in den sozialen Medien erneut die Blicke auf sich, wo ihre Kleiderwahl und ihr Auftreten von Fans und Medien gleichermaßen viel diskutiert wurden.

"Ich bin die Geburtstagstorte": Eine Legende, die die Szenerie prägt

Rapperin Ice Spice postete auf Instagram eine Reihe von Fotos mit der schlichten Bildunterschrift „Ich bin die Geburtstagstorte“ – eine Anspielung auf ihren Geburtstag, aber vor allem eine Art, ihren Look anzukündigen. Die Fotos, aufgenommen in gemütlicher Clubatmosphäre mit gedämpftem Licht und umgeben von Freunden, versprühen vom ersten bis zum letzten Bild pure Partystimmung.

Ein ultrakurzer Champagner- und Puderrosa-Look

Zu diesem Anlass trug Ice Spice ein figurbetontes champagnerfarbenes Top, dazu pastellrosa Mikro-Shorts und goldene High Heels. Ihr langes, lockiges rotes Haar fiel in Wellen bis zum Saum ihrer Shorts, und ein rosiges Make-up rundete den Look in sanften Goldtönen ab.

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Eine Abendästhetik, die Kontroversen auslöst

Der Post löste schnell eine Welle von Reaktionen aus. „Sie ist perfekt“, „Eisig ist so hübsch“ – die Fans reagierten begeistert. Ihr Look rief jedoch auch gemischte Kommentare hervor. Einige empfanden das Outfit als „zu kurz“ und „zu freizügig“. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Kleiderwahl einer Frau allein ihre Entscheidung ist: Ob ein Outfit als kurz empfunden wird oder nicht, ist eine Frage der persönlichen Meinung und sollte nicht Gegenstand von Debatten über den Körper oder das Aussehen von Frauen sein, egal ob sie berühmt sind oder nicht.

Mikroshorts, goldene High Heels und eine treffende Bildunterschrift – Ice Spice braucht keinen roten Teppich, um für Furore zu sorgen. Mit jedem Post erinnert sie uns daran, dass ihr Image genauso sorgfältig inszeniert ist wie ihre Musik.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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