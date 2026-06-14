In einem gestreiften Strandoutfit greift Alix Earle auf einen Vintage-Klassiker zurück.

Die amerikanische Influencerin Alix Earle gehört zu den meistgefolgten Persönlichkeiten ihrer Generation auf Instagram. Und eines ihrer Instagram-Karussells, das sie von einer sonnenverwöhnten Yacht aus postete, hat einmal mehr ihren makellosen Stil bestätigt. Sie trägt einen grün-weiß gestreiften Zweiteiler – eine direkte Anspielung auf die Ästhetik klassischer europäischer Urlaube vergangener Jahrzehnte.

Ein grün-weiß gestreifter Zweiteiler

Auf dem meistdiskutierten Foto der Bildergalerie präsentiert sich Alix Earle in einem zweiteiligen Badeanzug mit vertikalen grünen und weißen Streifen. Das figurbetonte Triangel-Oberteil unterstreicht die Schlichtheit – wenige Details, wenige Verzierungen, nur präzise Schnittführung. Die Farbwahl ist bemerkenswert. Das Grün, irgendwo zwischen Mandel und Mint, erinnert sofort an die Farben italienischer Strandhütten – für die einen ein kräftiges Grün, für die anderen ein helles Limettengrün. Eine Farbe, die tief in der Vorstellung mediterraner Entspannung verwurzelt ist.

Übergroße Brille und eine „Riviera“-Pose

Um ihr Statement-Piece zu ergänzen, wählte Alix Earle einen minimalistischen Ansatz: eine einzige übergroße Sonnenbrille. Kein Schmuck, kein Sarong, kein Strohhut. Die Kulisse – das Geländer der Yacht, das kristallklare Wasser im Hintergrund, das Sonnenlicht, das sich auf dem Deck spiegelte – genügte, um das Bild zu komponieren. An das Geländer gelehnt, den Blick leicht zum Horizont gerichtet, erinnert Alix Earle an die Porträts alter italienischer Filmzeitschriften aus den 1960er-Jahren.

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Ein direkter Bezug auf die europäischen Sommer der 1960er Jahre

Genau darin liegt die Stärke dieses Looks: Er ist Teil einer echten visuellen Tradition. Das grün-weiß gestreifte Zweiteiler-Outfit ist nicht einfach nur ein Sommerkleidungsstück. Es ist ein Vintage-Klassiker, der in den 1960er-Jahren an den Stränden von Saint-Tropez und Capri durch Ikonen wie Brigitte Bardot, Sophia Loren und Romy Schneider populär wurde.

Damals waren schmale Seitenstreifen, Triangel-Schnitte und hohe Taillen die absoluten Markenzeichen der europäischen Jetset-Sommer. Sechzig Jahre später lässt Alix Earle dieses Repertoire mit verblüffender Treue wieder aufleben – der Beweis, dass gut gewählte Klassiker Jahrzehnte überdauern, ohne auch nur einen Tag an Aktualität zu verlieren.

Mit diesem grün-weiß gestreiften Zweiteiler unterstreicht Alix Earle einmal mehr ihren Status als Lifestyle-Ikone ihrer Generation. Und sie erinnert uns daran, dass manchmal ein einziges klassisches Kleidungsstück genügt, um eine ganze Saison zu prägen. Ein Look, der diesen Sommer an den europäischen Stränden garantiert ein Hit sein wird.