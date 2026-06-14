Mit 37 Jahren beweist Nina Dobrev, dass das Slipdress ein Klassiker auf dem roten Teppich ist.

Léa Michel
@nina / Instagram

Die bulgarisch-kanadische Schauspielerin und Model Nina Dobrev untermauert ihren Status als Stilikone. Zur Premiere ihres Kurzfilms „General Admission“, der auf dem Tribeca Film Festival 2026 präsentiert wurde, setzte sie auf einen sicheren Klassiker: ein Slipdress. Ein zartes und zeitloses Kleidungsstück, das sie in einem auf Instagram veröffentlichten Video präsentierte und das ihre Follower sofort begeisterte.

Ein Satin-Unterkleid

Die ehemalige „Vampire Diaries“-Darstellerin trug ein cremefarbenes Satin-Slipkleid von Designer Adam Lippes. Der fließende, fast flüssig geschnittene Rock umspielt die Figur und fällt elegant bis zum Boden. Dünne Spaghettiträger und ein sanft drapierter Ausschnitt unterstreichen den Boudoir-Charakter des Kleides, während ein Hauch dunkler Spitze, der darunter liegt, einen Kontrast zu den klaren Linien des Ensembles bildet. Verdeckte Knöpfe entlang der Naht runden den raffinierten Look ab.

Minimalistische Accessoires. Ganz im Sinne des „stillen Luxus“-Charakters ihres Outfits wählte Nina Dobrev dezente Accessoires. Sie kombinierte ihr Kleid mit schwarzen Stiletto-Sandalen mit zarten Riemchen und einer kleinen, eleganten schwarzen Clutch mit Henkel. Beim Schmuck hielt sie es schlicht und trug einen modernen Ohrring von KatKim. Dieser minimalistische Ansatz lässt das Kleid im Mittelpunkt stehen.

„Eine Carrie-Bradshaw-Energie“

In der Bildunterschrift ihres Posts fasste die Schauspielerin ihren Stil humorvoll zusammen: „Diese Woche hatte ich richtig Carrie-Bradshaw-Vibes.“ Eine Anspielung auf die Heldin einer Erfolgsserie, die Stilikone der 90er- und 2000er-Jahre. Das Slipdress entstand tatsächlich in dieser Ära und vereint Minimalismus mit der Begeisterung für bequeme, legere Kleider. Immer wieder neu interpretiert, hat es sich als Klassiker auf dem roten Teppich etabliert: schlicht, elegant und zeitlos.

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Mit diesem exquisit eleganten Slipdress kreierte Nina Dobrev einen der beeindruckendsten Looks des diesjährigen Events. Indem sie auf Schlichtheit statt Extravaganz setzte, erinnerte uns die Schauspielerin daran, dass ein einziges, gut gewähltes Kleidungsstück manchmal genügt, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein Beweis dafür, dass das Slipdress auf dem roten Teppich nichts von seinem Charme eingebüßt hat.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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