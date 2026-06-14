Charli D'Amelio bezaubert in einem Pastell-Look mit einer Retro-Silhouette.

Die amerikanische Content-Creatorin Charli D'Amelio ist längst mehr als nur eine TikTok-Sensation. Mit Millionen von Followern auf ihren Social-Media-Plattformen posierte sie kürzlich für ein neues Mode-Editorial und postete die Bilder auf ihrem Instagram-Account. Das Shooting präsentierte einen Pastell-Look mit einem deutlichen Retro-Touch, gestylt von ihrer Stylistin Carlee Barrow, und erntete zahlreiche bewundernde Kommentare.

Ein pastellgrünes Oberteil mit weißen Punkten

Auf dem Foto, das für Aufsehen sorgt, trägt Charli D'Amelio ein hellgrünes, figurbetontes Bralette. Das Besondere an diesem Kleidungsstück ist der herzförmige Ausschnitt, der von einer zarten, gestickten Rüsche verziert wird. Der mit winzigen schwarzen Punkten übersäte Stoff verleiht dem Look einen Hauch von Nostalgie.

Die Wahl von Pastellgrün ist nicht unerheblich. Dieser Farbton harmoniert mit den auf den Laufstegen der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 so beliebten Sorbet-Tönen und passt zu den sanften und leuchtenden Farben, die diese Saison dominieren. Es ist eine elegante Farbe, die perfekt zum Image einer jungen Frau mit einem unverwechselbaren Stil passt.

Hochgeschnittene Unterteile für eine Retro-Silhouette

Passend zum Oberteil trägt Charli D'Amelio eine hochgeschnittene Hose, die mit einem breiten schwarzen Gürtel betont wird. Das Ensemble kreiert eine Silhouette, die direkt von den Pin-ups der 1950er-Jahre inspiriert ist – einer Zeit, in der Polka Dots, Pastellfarben und hochgeschnittene Hosen zu den ikonischsten Kombinationen der Ära zählten. Ein sichtbarer Bund zwischen Oberteil und Hose verleiht dem Look einen modernen Touch. Es ist ein cleveres Fashion-Statement, das Vintage-Stil neu interpretiert, ohne dabei auf bloße Verkleidung zurückzugreifen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Remix Magazine (@remixmagazine)

Goldschmuck und Retro-Make-up

Bei den Accessoires setzte Charli D'Amelio auf ein stimmiges Gesamtbild. Ein goldener Choker, ein passender Anhänger, ein goldener Ring und ein silbernes Armband rundeten den Look dezent ab. Auch ihr Make-up folgte diesem Stil: präziser Lidstrich, zartrosa Rouge und vor allem ein tiefroter Lippenstift – ein Markenzeichen der ikonischen Stilfotografien vergangener Jahrzehnte. Ihre Frisur mit Mittelscheitel und fließenden Haaren über den Schultern perfektionierte den Retro-Look.

Mit diesem pastellfarbenen, Pin-up-inspirierten Look erinnert uns Charli D'Amelio daran, dass sie sich als eine der meistgefolgten Persönlichkeiten ihrer Generation etabliert hat. Und sie bestätigt – wenig überraschend –, dass Nostalgie nach wie vor eines der wirkungsvollsten Betätigungsfelder der Mode ist.