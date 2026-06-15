In einem drapierten Kleid zieht Kim Kardashian in Monaco alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian bleibt nie unbemerkt, und auch ihr jüngster Trip nach Monaco war keine Ausnahme. Beim Formel-1-Grand-Prix zog sie in einem eleganten, cremefarbenen Drapé-Kleid von Gucci alle Blicke auf sich. Ihren Auftritt teilte sie mit ihren Instagram-Followern.

Ein drapiertes Kleid

Für ihren Renntag wählte Kim Kardashian ein langes, cremefarbenes Jerseykleid. Das Kleid besticht durch einen asymmetrischen Ausschnitt und einen langen Ärmel, der elegant über eine Schulter drapiert ist. Raffungen in der Taille verleihen der Figur Struktur, während der fließende Stoff die Figur umspielt, bevor er sanft bis zum Boden fällt. Der Drapierungseffekt erinnert an einen antiken Look und sorgt für eine gleichermaßen dezente wie raffinierte Wirkung.

Ein spektakulärer offener Rücken

Während das Kleid von vorn schlicht wirkte, barg es am Rücken eine echte Überraschung. Weit geöffnet, bestach es durch einen skulpturalen Drapierungseffekt an der Taille, der dem Gesamtbild eine dramatische Note verlieh. Dieser Kontrast zwischen der klaren Vorderseite und dem gewagten Rücken war einer der meistdiskutierten Modemomente des Monaco-Wochenendes.

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Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Kim Kardashian wählte als Accessoires eine große Sonnenbrille mit violetten Gläsern und schwarze Gucci-Pumps mit Pferdegebiss-Detail. Ihr Look wurde durch einen lockeren Dutt abgerundet, der von einigen Strähnen umrahmt wurde. Passend dazu trug ihre Schwester Khloé ebenfalls ein cremefarbenes Outfit – ein perfekt aufeinander abgestimmtes Duo.

Mit diesem drapierten, cremefarbenen Kleid bewies Kim Kardashian einmal mehr ihr meisterhaftes Gespür für Inszenierung. Beim Großen Preis von Barcelona am 14. Juni 2026 war sie nicht vor den Kameras zu sehen, was darauf hindeutet, dass sie entweder dezent anwesend war oder dem Event schlichtweg fernblieb. Es bleibt abzuwarten, ob sie vor Ende der Saison 2026 noch einmal bei einem Formel-1-Grand-Prix auftauchen wird – eine Möglichkeit, die die Aufmerksamkeit um ihre viel diskutierten öffentlichen Auftritte zweifellos neu entfachen würde.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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