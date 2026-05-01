Kaugummirosa und ein „flüssiger“ Effekt: Schauspielerin Salma Hayek präsentiert einen Look, der fasziniert.

Die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek braucht keinen roten Teppich, um einen unvergesslichen Look zu kreieren. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Poolfotos in einem bonbonrosa Kleid mit einem „flüssigen“ Effekt – und ihre Follower waren begeistert.

Ein Poolkleid, das einem Palast würdig ist

Das Kleid ist sofort erkennbar: ein langes, fließendes Kleid aus bonbonrosa Satin, dessen schimmernder Stoff bei jeder Bewegung das Licht einfängt. Die Dreiviertelärmel, der V-Ausschnitt und der weite, leicht schleppende Rock verleihen dem Ensemble eine fast königliche Ausstrahlung – ein starker Kontrast zur entspannten Atmosphäre der Szene, einer Holzterrasse am Pool. Ein silbernes Detail an der Taille sorgt für einen Hauch von Eleganz, ohne die Silhouette zu beschweren.

Was diesen Look so faszinierend macht, ist seine Schlichtheit. Kein Schmuck, keine High Heels – nur eine große schwarze Sonnenbrille und dezentes Make-up, das ihre glänzende Maniküre zur Geltung bringt. Ihr dunkles Haar fiel natürlich mit Mittelscheitel. Alles an diesem Look scheint darauf ausgelegt zu sein, dass das Kleid für sich spricht. Und genau das funktioniert.

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Lobito und Bowie, Co-Stars des Beitrags

Die Bildunterschrift sagt mehr als die Fotos selbst: „Hunde gibt es in allen Formen und Größen. 🐾 Lobito ist mein lieber, unzertrennlicher Begleiter. Bowie ist der neugierige, energiegeladene und verspielte Welpe.“ Salma Hayek entspannt auf einem hellblauen Sofa mit ihren beiden Hunden – Lobito, einem kleinen weißen Hund, und Bowie, einem schwarz-weißen Welpen, der die Terrasse erkundet. Ein entspannter Moment, eingefangen mit derselben mühelosen Eleganz wie die glamourösesten Auftritte auf dem roten Teppich.

Eine Woche der stilistischen Kontraste

Dieser lässige Look folgt nur wenige Tage nach Salma Hayeks beeindruckendem Auftritt bei der 12. Breakthrough Prize-Verleihung in Santa Monica. Dort trug sie ein schwarzes Gucci-Kleid mit V-Ausschnitt, bodenlanger Schleppe, floraler Spitze und Pailletten, dazu Diamantschmuck und eine Hochsteckfrisur, die ihr natürliches graues Haar zur Geltung brachte. Von schimmerndem Schwarz zu zartem Rosa am Wasser – dieselbe Frau, zwei Welten, dieselbe Meisterschaft.

Kaugummirosa, die Farbe der Saison

Die Wahl von Kaugummirosa ist in der aktuellen Modewelt kein Zufall. Dieser Farbton, irgendwo zwischen Zucker und Leuchtkraft, hat sich als eine der charakteristischen Farben des Frühjahrs 2026 etabliert – getragen auf den Laufstegen ebenso wie in der Alltagsgarderobe. In Kombination mit einem fließenden Satin-Finish erhält er eine zusätzliche Dimension: mehr Haute Couture, ohne dabei seine Zartheit einzubüßen.

Ein fließendes rosafarbenes Kleid, eine dunkle Sonnenbrille, zwei Hunde und eine sonnige Terrasse: Salma Hayek hat einmal mehr bewiesen, dass Eleganz weder Zeit noch Ort kennt. Und dass die bezauberndsten Looks manchmal gerade am Pool zum Vorschein kommen.