„Eine brasilianische Schönheit“: Diese Schauspielerin sorgt in einem skulpturalen Kleid für Furore.

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Die brasilianische Schauspielerin Bruna Marquezine, die zur Mondepars-Modenschau eingeladen war, hinterließ einen bleibenden Eindruck. In São Paulo trug sie ein schwarzes Kleid mit einer markanten Silhouette, das als einer der meistdiskutierten Looks des Abends gefeiert wurde. Ein Auftritt von schlichter Eleganz und perfekter Struktur.

Ein schwarzes Kleid mit architektonischem Look

Für diesen Anlass wählte Bruna Marquezine ein langes, trägerloses schwarzes Kleid mit einem korsettartigen Oberteil, das ihre klare, figurbetonte Silhouette umspielte. Besonders auffällig war die Taille: ein geometrischer, spitz zulaufender Abschluss an der Hüfte, eine Art neu interpretiertes Schößchen, das an moderne Korsetts erinnerte. Der lange, schmal zulaufende Rock verlängerte diese schlanke Linie und schuf eine betont minimalistische Ästhetik. In den Kommentaren drückten viele Internetnutzer ihre Bewunderung aus und bezeichneten Bruna Marquezine als „brasilianische Schönheit“ und „strahlende Frau“.

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Minimalistische Accessoires

Bruna Marquezine blieb ihrem unaufdringlichen Stil treu und rundete ihr Outfit mit einer schmalen schwarzen Sonnenbrille ab, die dem Look eine grafische Note verlieh. Ihre Frisur, ein kurzer, gewellter, dunkelbrauner Bob, unterstreicht den modernen Charakter des Outfits, während eine dunkle Maniküre den letzten Schliff gibt. Das komplett schwarze Ensemble hebt Schnitt und Verarbeitung des Kleidungsstücks hervor.

Mit dieser Wahl unterstreicht Bruna Marquezine ihre Souveränität in der Modewelt, nachdem sie bereits zahlreiche bemerkenswerte Auftritte bei bedeutenden Events hingelegt hat. Zwischen klaren Linien, einer monochromen Farbpalette und sorgfältig ausgearbeiteten Details kreierte sie einen der herausragendsten Looks der Mondepars-Show: ein Stilbeispiel, das Modernität und Eleganz vereint.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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