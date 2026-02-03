Search here...

„Sie sieht aus wie ein Alien“: FKA Twigs' poetischer Look spaltet die sozialen Medien.

Léa Michel
@fkatwigs/Instagram

Die britische Singer-Songwriterin Tahliah Debrett Barnett, besser bekannt als FKA Twigs, ist für ihre poetischen Modekreationen bekannt und hat mit einem Outfit erneut Kontroversen ausgelöst und im Internet leidenschaftliche Reaktionen hervorgerufen. Einige lobten ihren „visionären Mut“, während andere ihn geradezu „fremdartig“ fanden.

Eine Silhouette wie aus einer Fantasy-Geschichte.

Bei den Grammys 2026 trug FKA Twigs ein maßgeschneidertes Kleid von Paolo Carzana in Beige- und Brauntönen. Der fließende, geschwungene Saum erinnerte an die unberührte Natur. Der herzförmige Ausschnitt und die schulterfreien Ärmel waren mit metallischen Rankenmotiven verziert und verliehen dem Kleid einen romantischen Wald-Look, der wie aus einem Märchen wirkte.

XXL-Stilettoabsätze, umwickelt mit Strumpfhosen

Das Highlight der Show waren ihre Schuhe: Plateaupumps mit hohen Absätzen, umhüllt von beigefarbenen Netzstrumpfhosen mit schwarzen Blumenmustern, die sich um die Fersen zogen und so einen hybriden und avantgardistischen Look kreierten. Dieses Detail verwandelte die Pumps in eine organische Verlängerung der Silhouette und kokettierte mit purer Avantgarde.

Online-Kontroverse: Genial oder übertrieben?

In den sozialen Medien brach sofort ein Sturm der Entrüstung los: „Absolute Visionärin!“, „Sie erfindet Schuhe neu!“ , riefen Fans aus, während andere kommentierten : „Sie sieht aus wie ein Alien!“ , „Unmöglich, darin zu laufen!“ Dieser Kontrast verdeutlicht perfekt das Wesen von FKA Twigs: Normen in Frage stellen und Meinungen spalten, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

FKA Twigs, Königin der experimentellen Mode

Die Interpretin von „Eusexua“ (Gewinnerin in der Kategorie Dance/Electronic) hat eine beeindruckende Sammlung ikonischer Schuh-Looks zusammengetragen, von Schiaparelli-Stiefeln mit Schlüssellochausschnitt bis hin zu skulpturalen Louboutin-Overknees. Bei den Grammys 2026 trieb sie dieses Konzept auf die Spitze und kombinierte Strumpfhose und High Heels zu einer Kreation, die mit traditionellen Eleganz-Codes brach.

Indem sie einmal mehr die Grenzen traditioneller Mode sprengt, bestätigt FKA Twigs ihren Status als Künstlerin, die sowohl in ihrer Musik als auch in ihrem Kleidungsstil einzigartig ist. Jeder öffentliche Auftritt wird zu einem visuellen Manifest, in dem Körper, Stoff und Fantasie zu einer unverwechselbaren Sprache verschmelzen. Ob man sich mit ihr identifiziert oder nicht, sie lässt niemanden kalt, und vielleicht ist genau das das Kennzeichen einer wahren Ikone: jemand, die jedes Outfit zu einem künstlerischen Statement macht, irgendwo zwischen Subversion und Poesie.

