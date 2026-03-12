Schauspielerin Lily-Rose Depp lässt den Leopardenprint stilvoll wieder aufleben.

Modetrends feiern oft ein Comeback, nachdem sie als veraltet galten. Leopardenmuster ist dafür ein Paradebeispiel. Während der Pariser Modewoche sorgte die französisch-amerikanische Schauspielerin und Model Lily-Rose Depp mit einem Outfit für Aufsehen, das dieses ikonische Muster wieder ins Rampenlicht rückte.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei der Chanel-Modenschau

Die Chanel Herbst/Winter 2026/2027 Show, die im Grand Palais während der Pariser Modewoche stattfand, brachte zahlreiche Stars aus Film und Mode zusammen. Unter den Gästen in der ersten Reihe stach Lily-Rose Depp in einem Leopardenmuster-Ensemble von Kopf bis Fuß hervor. Die französisch-amerikanische Schauspielerin und das Model trug ein trägerloses Midikleid mit dem charakteristischen Leopardenmuster, kombiniert mit einem kleinen, farblich passenden Hut. Dezente Accessoires wie eine bordeauxrote Chanel-Tasche und Pumps in neutralen Tönen rundeten das Outfit ab und bildeten einen schönen Kontrast zum Tiermuster.

Ein ikonischer Modedruck

Leopardenmuster nimmt in der Modegeschichte einen besonderen Platz ein. In den 1940er- und 50er-Jahren populär geworden, hat es sich über die Jahrzehnte zu einem Symbol für einen gewagten Stil entwickelt. In den 1960er-Jahren trugen bestimmte Modehäuser und Filmstars maßgeblich zur Popularität dieses Musters bei. Später, in den 1990er- und 2000er-Jahren, wurde es in unterschiedlichsten Stilrichtungen aufgegriffen, vom Hollywood-Chic bis hin zu Rock-Einflüssen. Auch heute noch greifen viele Designer in ihren Kollektionen immer wieder auf Tiermuster zurück.

Ein Look, der Vintage und Moderne vereint

Lily-Rose Depps Outfit vereinte verschiedene Stilelemente. Der kleine Hut und der Schnitt des Kleides erinnerten an Retro-Chic, während die schlichten Accessoires einen modernen Touch verliehen. Diese Mischung der Einflüsse verlieh dem Outfit einen Vintage- und gleichzeitig modernen Charme, der oft mit dem Pariser Stil assoziiert wird. Aktuelle Trends zeigen, dass Leopardenmuster elegant wirken kann, wenn es mit dezenten Kleidungsstücken oder minimalistischen Accessoires kombiniert wird.

Eine enge Verbindung zum Hause Chanel

Lily-Rose Depps Anwesenheit bei der Chanel-Show ist keine Überraschung. Die französisch-amerikanische Schauspielerin und das Model pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zum Modehaus. Schon in jungen Jahren wurde sie zu einem der Gesichter der Marke, insbesondere für den Duft Chanel N°5. Diese Zusammenarbeit hat auch Familientradition, denn ihre Mutter, Vanessa Paradis, arbeitet seit den 1990er-Jahren mit Chanel zusammen. Seitdem ist Lily-Rose Depp regelmäßig bei den Shows und Events des Hauses zu sehen.

Mit ihrem beeindruckenden Auftritt auf der Pariser Fashion Week rückte Lily-Rose Depp den Leopardenprint wieder ins Rampenlicht – ein ikonisches Motiv, das in der Mode immer wieder neu interpretiert wird. Dieser Stil, der Vintage-Elemente mit zeitgenössischer Interpretation verbindet, beweist einmal mehr, dass manche Trends Jahrzehnte überdauern und dabei relevant bleiben können.