Angelina Jolie bereitet sich darauf vor, die Vereinigten Staaten zu verlassen und nach Europa zu reisen, und erklärt die Gründe dafür.

Angelina Jolie bereitet sich darauf vor, die Vereinigten Staaten zu verlassen und sich in Europa niederzulassen, angetrieben von „dem tiefen Wunsch nach einem ruhigeren Lebensrhythmus, Freiheit und der Übereinstimmung mit ihren persönlichen und familiären Werten“. Das Jahr 2026, wenn ihre Zwillinge volljährig sind, erscheint als Wendepunkt in diesem neuen Kapitel, dem die kambodschanisch-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und Goodwill-Botschafterin mit gelassener Ruhe entgegensieht.

Der wohlüberlegte Wunsch zu gehen

Angelina Jolie ist offenbar fest entschlossen, Los Angeles und sogar die USA zu verlassen – ein lang gehegter Plan. Laut amerikanischen Promi-Medien bietet sie ihr großes Anwesen in Los Feliz, das sie 2017 erwarb und dessen Wert auf rund 25 Millionen Dollar geschätzt wird, zum Verkauf an. Die Schauspielerin hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie nicht dauerhaft in Los Angeles leben wollte und nur aufgrund der Zwänge ihrer Scheidung und des Sorgerechts für ihre sechs Kinder mit Brad Pitt dorthin gezogen ist. Nun, da die Scheidungsvereinbarung 2024 endgültig ist, lockern sich diese Zwänge und geben ihr endlich die Möglichkeit, sich eine Zukunft anderswo vorzustellen.

Die Schlüsselrolle seiner Kinder und des Familienkalenders

Der Zeitpunkt dieses Abschieds ist nicht unerheblich: Angelina Jolie hat wiederholt erklärt, dass sie wartet, bis ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Vivienne Marcheline und Knox Leon, 18 Jahre alt sind, bevor sie Los Angeles endgültig verlässt. Ihr Erreichen der Volljährigkeit, voraussichtlich am 12. Juli 2026, markiert für sie einen symbolischen Wendepunkt, nach dem sie sich frei fühlen wird, ihr Leben geografisch neu zu ordnen.

In zahlreichen Interviews hat Angelina Jolie wiederholt betont, dass sie vor allem deshalb in Los Angeles bleibt, um ihrer Familie während der langwierigen und öffentlichkeitswirksamen Scheidung Stabilität, Sicherheit und Privatsphäre zu bieten. Sie hob außerdem hervor, dass ihre Kinder nicht im Mittelpunkt der Medienaufmerksamkeit stehen möchten, was ihren Wunsch bestärkt, sie vor dem Trubel Hollywoods zu schützen. Ab 2026 hofft sie, mehr Flexibilität beim Wohnen und Arbeiten zu genießen, wo immer sie und ihre Familie sich am wohlsten fühlen.

Warum übt Europa eine so große Anziehungskraft auf Angelina Jolie aus?

Europa scheint eines der Top-Reiseziele zu sein, sowohl wegen des entspannten Lebensrhythmus und der Kultur als auch wegen der im Vergleich zu Los Angeles als weniger aufdringlich empfundenen Medienpräsenz. Gerüchten zufolge interessiert sie sich bereits für Städte wie London oder andere europäische Hauptstädte, wo sie ihre künstlerischen und humanitären Verpflichtungen mit einem privateren Leben in Einklang bringen könnte.

Gleichzeitig plant Angelina Jolie, ihre Zeit zwischen New York, wo sie ihr Modelabel und ihre Boutique Atelier Jolie aufbaut, und Kambodscha, einem Land, dem sie sich sehr verbunden fühlt, aufzuteilen. Diese Aufteilung würde ihr ein ruhigeres Umfeld bieten, das ihren humanitären und kulturellen Verpflichtungen gewidmet ist und weniger von der Hollywood-Industrie dominiert wird.

Kambodscha und ein internationaleres Leben

Kambodscha hat einen besonderen Platz im Herzen von Angelina Jolie: Sie adoptierte dort Anfang der 2000er-Jahre ihren ältesten Sohn Maddox und besitzt dort seit über 20 Jahren ein Haus. Sie erklärte bereits, dass sie das Land als einen Ort betrachtet, der ihr „im Herzen“ liegt und an dem sie sich zutiefst zu Hause fühlt, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Entdeckung des Buddhismus.

Ein kompliziertes Verhältnis zu seinem Land

Angelina Jolie vertraute kürzlich an, dass sich ihr Verhältnis zu den Vereinigten Staaten grundlegend verändert habe, so sehr, dass sie ihr Land nicht mehr wirklich „erkenne“. Auf einem Festival in Spanien äußerte sie ihre Besorgnis über das politische und soziale Klima in den USA und die Spannungen um individuelle Freiheiten und die Meinungsfreiheit, die ihrer Ansicht nach bedroht seien.

Sie betonte, dass sie stets ein internationales Leben geführt habe, mit einer sehr weltoffenen Familie und einem ebensolchen Freundeskreis, und dass ihre Weltanschauung egalitär und integrativ sei. Für sie widerspreche es ihren Werten und ihrem Lebenswunsch, sich auf ein einziges Land zu beschränken, insbesondere in den von ihr als „sehr schwierig“ bezeichneten Zeiten. Diese Aussagen verdeutlichen, dass ihre Ausreisepläne sowohl persönliche als auch politische Gründe haben, auch wenn sie angibt, ihre Worte mit Bedacht wählen zu wollen.

Kurz gesagt, Angelina Jolie zieht nicht einfach nur um: Sie bereitet eine komplette Neuorientierung ihres Lebens vor, fernab des pulsierenden Zentrums Los Angeles, das für sie jahrelang das Zentrum ihrer Karriere war. Sie sieht das Jahr 2026 als Beginn eines „neuen Kapitels“ – freier, diskreter und mehr im Einklang mit der Frau und Mutter, die sie sein möchte.