Diese Schauspielerin, die wegen ihres Gewichts kritisiert wird, reagiert auf Kommentare zu ihrem Aussehen.

Olivia Wilde hat sich entschlossen, auf die Kommentare zu ihrem Aussehen zu reagieren. Nachdem im April 2026 ein Foto von ihr auf dem roten Teppich viral ging, sah sich die amerikanische Schauspielerin und Regisseurin alarmistischen Kommentaren über ihr Aussehen und ihren Gesundheitszustand ausgesetzt. Einige Wochen später sah sie sich gezwungen, die Angelegenheit richtigzustellen.

Ein virales Foto und verletzende Kommentare

Alles begann mit einem Foto vom Internationalen Filmfestival in San Francisco. Das Bild verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste besonders harsche Kommentare aus. Einige Internetnutzer behaupteten sogar, die Schauspielerin sehe „krank“ aus, während andere sich selbst als Ärztin aufspielten und ihr diverse Krankheiten zuschrieben. „Und plötzlich war es überall“, erinnerte sich Olivia Wilde, die fassungslos war, als sie sah, wie das Foto, in ihren Worten, „Hunderte von Millionen Handys“ erreichte.

Das 69. @SFFILM Festival beginnt mit einem Besuch von Olivia Wilde, Regisseurin und Hauptdarstellerin von „The Invite“, dessen Film die Veranstaltung mit einer Vorführung im @Castro_Theatre eröffnete. pic.twitter.com/flkjOOpi45 – Mike DeWald (@mike_dewald) 25. April 2026

Die maßvolle Reaktion der Schauspielerin

Im Podcast „ Call Her Daddy “ war die Schauspielerin eingeladen, um die Sache klarzustellen. „So sehe ich in Wirklichkeit nicht aus“, betonte sie und erklärte, das Foto sei einfach aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen worden. Statt verärgert zu sein, nahm sie es mit Humor: „Wir haben doch alle schon mal ein schlechtes Foto gemacht. Stellt euch vor, es wäre auf Millionen von Handys gelandet“, scherzte sie und fügte hinzu, dass sie und ihre Lieben herzlich darüber gelacht hätten. „Meine Freunde machen sich darüber lustig, und zwar viel lustiger“, verriet sie.

Eine Beobachtung zur Online-Frauenfeindlichkeit

Abgesehen von der Anekdote sieht Olivia Wilde darin ein Symptom eines größeren Problems. Für sie verdeutlicht diese Kontroverse den anhaltenden Frauenhass und die Tatsache, dass „das Internet nicht weiß, wie man über Frauen spricht“. Sie unterstreicht die ständige Kontrolle, die auf das Aussehen von Frauen in der Öffentlichkeit ausgeübt wird. Die Schauspielerin bot jedoch eine differenzierte Perspektive und räumte selbstironisch ein, dass das Foto so überraschend war, dass sie sich selbst Sorgen gemacht hätte: „Ich gebe zu, das Foto war verrückt. Ich hätte mich auch gefragt: ‚Geht es ihr gut?‘“

Mit Humor und Tiefgang wandelt Olivia Wilde eine verletzende Kontroverse in eine Reflexion über die Wahrnehmung von Frauen um. Ihre Botschaft: Ein schlechtes Foto sagt nichts über einen Menschen aus, und jeder verdient etwas mehr Freundlichkeit. Eine erfrischende Aussage, die den gegen sie gerichteten Kommentaren diametral entgegensteht.

