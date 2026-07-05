Hailey Bieber zieht in einem leuchtend orangefarbenen Strandoutfit alle Blicke auf sich

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber sorgte auf Instagram mit einem leuchtend orangefarbenen Strandoutfit für Furore, das sie im Rahmen der Behind-the-Scenes-Aufnahmen der Sommerkampagne ihrer Marke Rhode teilte.

Ein orangefarbener Zweiteiler mit Neckholder

Hailey Bieber präsentierte diesen neuen Look in einem Blick hinter die Kulissen der Rhode-Sommerkampagne 2026. Das absolute Highlight des Outfits ist zweifellos die Farbe: ein leuchtendes, strahlendes Orange. Das Oberteil besticht durch einen Neckholder-Ausschnitt und einen tiefen V-Ausschnitt. Die dazu passenden Micro-Shorts im gleichen sonnigen Orangeton ergeben einen harmonischen, monochromen Look. Eine ausgesprochen sommerliche Kombination, die Hailey Biebers Vorliebe für kräftige Farben bei Strandmode perfekt unterstreicht.

Eine rote Jacke als Kontrast zum Outfit

Um ihren Look abzurunden, wählte Hailey Bieber ein auffälliges Detail: eine kurze rote Jacke, die sie über ihrem Top trug. Dieser subtile Kontrast zwischen dem leuchtenden Orange des Outfits und dem tiefen Rot erzeugt ein dynamisches Farbenspiel und verleiht der Silhouette eine zusätzliche Dimension. Dieser Styling-Trick verwandelt ein schlichtes Strandoutfit in ein echtes Fashion-Statement und beweist Hailey Biebers Talent, selbst den lässigsten Look mit einem einzigen, wohlüberlegten Detail aufzuwerten.

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Ein Outfit, das bereits im Mai zu sehen war

Hailey Bieber hatte das gleiche orangefarbene Outfit bereits im Vormonat in einer Bildergalerie auf ihrem Instagram-Account geteilt. Der Post, schlicht mit „Äpfel mit Birnen vergleichen“ betitelt, zeigte das Zweiteiler-Ensemble aus verschiedenen Blickwinkeln und hatte bereits große Begeisterung ausgelöst. Die erneute Präsentation, diesmal über den Account ihrer Marke, verstärkt den Medienrummel um das Outfit, das ihre Fans bereits begeistert hat, noch weiter.

Ein Beitrag, der ihre Fans begeistert

Rhodes Post löste erwartungsgemäß sofort eine Welle begeisterter Reaktionen ihrer Follower aus. Unter den Fotos trudelten unzählige Kommentare ein, die die enge Verbundenheit Hailey Biebers mit ihrer Community unterstrichen. Ihre Fähigkeit, ein schlichtes Strandoutfit in einen unvergesslichen Moment zu verwandeln, verdeutlicht einmal mehr Hailey Biebers beachtlichen Modegeschmack.

Eine Orange, die zu den Trends der Saison passt

Die Wahl von Orange ist ebenfalls bedeutsam. Dieser Farbton, der aufgrund seiner „leuchtenden Intensität“ mitunter gefürchtet wird, hat sich seit Jahren als eine der Schlüsselfarben des Sommers etabliert. Von Mandarine über Pfirsich bis hin zu dunkleren Nuancen – Designer und Modemarken haben die Palette sonniger Töne begeistert aufgenommen. Indem sie diese Farbe für ihre eigene Kampagne wählt, unterstreicht Hailey Bieber ihren Status als Trendsetterin.

Mit ihrem leuchtend orangefarbenen Strandoutfit – Neckholder-Top, passenden Micro-Shorts und kontrastierender roter Jacke – legt Hailey Bieber einen weiteren stylischen Auftritt hin. Doch hinter dem Look verbirgt sich eine gelungene Strategie: Die Gründerin selbst wird zur besten Markenbotschafterin.