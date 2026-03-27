„Ich wurde aufgefordert, abzunehmen“: Diese Schauspielerin enthüllt, was sie tun musste, um eine Kultrolle zu spielen

Léa Michel
Extrait de la série « La Petite Maison dans la prairie » (Little House on the Prairie)

Die amerikanische Schauspielerin Pamela Roylance teilte kürzlich eine denkwürdige Erfahrung im Zusammenhang mit ihrem Vorsprechen für die Kultserie „Unsere kleine Farm“. Als Gast in einem Podcast von Patrick Labyorteaux , selbst ein ehemaliger Schauspieler der Serie, sprach sie über die körperlichen Anforderungen, denen sie beim Vorsprechen für die Rolle der Sarah Carter begegnete.

Ein Zeugnis über Schönheitsideale in Hollywood

Laut ihrer Aussage wurde Pamela Roylance dazu angehalten, abzunehmen, um besser dem Aussehen der Rolle zu entsprechen. Sie erklärt, man habe ihr gesagt: „Du bist talentiert und ich möchte dich wieder dabei haben, aber du bist etwas zu dick für die Prärie. Du musst etwas schlanker sein.“ Damals arbeitete Pamela Roylance neben ihrer Schauspielkarriere in Teilzeit in einer Schokoladenfabrik und hoffte auf eine Hauptrolle. Sie erklärt, die Möglichkeit, an dieser Serie mitzuwirken, sei eine bedeutende Chance für ihre berufliche Entwicklung gewesen.

Eine prägende Rolle in einer Kultserie

Die zwischen 1974 und 1983 ausgestrahlte Serie „Unsere kleine Farm“ zählt bis heute zu den beliebtesten Serien im amerikanischen Fernsehen. Inspiriert von den Romanen Laura Ingalls Wilders, erzählt die Serie die Geschichte einer Familie im Mittleren Westen der USA im 19. Jahrhundert. Pamela Roylance stieß in der neunten Staffel zur Besetzung hinzu und verkörperte Sarah Carter, eine Figur, die erst gegen Ende der Serie eingeführt wurde.

Die Schauspielerin erklärte, sie habe schließlich zugestimmt, bestimmte Aspekte ihres Aussehens zu verändern, um ihre Chancen auf die Rolle zu erhöhen. Sie betonte die Bedeutung dieser Gelegenheit, die sie als wichtiges Karriereziel betrachtete. Der Schöpfer und Schauspieler Michael Landon, eine zentrale Figur des Projekts, soll daraufhin ihre Teilnahme befürwortet haben.

Eine Betrachtung der Anforderungen der Industrie

Pamela Roylances Aussage wirft ein Licht auf die seit Langem bestehenden ästhetischen Standards in der Unterhaltungsindustrie, insbesondere für Frauen. Diese Problematik befeuert bis heute Diskussionen über die Darstellung von Körpern im Film und Fernsehen sowie den Wandel der Einstellungen im audiovisuellen Sektor. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sprechen nun offener über ihre Erfahrungen und tragen so zu einer breiteren Auseinandersetzung mit Diversität und Inklusion in der Branche bei.

Rückblickend betrachtet Pamela Roylance diese Zeit als einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Ihre Rolle in „Unsere kleine Farm“ ermöglichte ihr die Mitwirkung an einem mittlerweile ikonischen Werk und verdeutlichte gleichzeitig die mitunter anspruchsvollen Realitäten der Kunstwelt. Ihr Bericht erinnert an die allmählichen Veränderungen in der Branche, in der die Darstellungsstandards zunehmend kritisch hinterfragt werden.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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