Am Pool präsentiert Elizabeth Hurley stolz ihre Figur.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley teilte kürzlich eine Reihe sonnenverwöhnter Fotos auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie in einem weißen Outfit mit dünnen schwarzen Streifen am Wasser entspannt. Besonders bemerkenswert war, dass sie die Gelegenheit nutzte, um ihren Millionen Followern einen kleinen Fotografie-Tipp zu geben – humorvoll und mit einer Prise Verspieltheit. Der Beitrag ging sofort viral.

Sonnige und intime Fotos

Auf den Fotos posiert Elizabeth Hurley in der Sonne, trägt eine Sonnenbrille, ihr langes braunes Haar weht im Pool. Ihr Outfit, weiß mit schwarzen Streifen, stammt von ihrer eigenen Marke Elizabeth Hurley Beach, die sie 2005 gründete. Eine entspannte, natürliche Atmosphäre, in der die Schauspielerin sichtlich wohlfühlt.

Wie üblich versah Elizabeth Hurley ihren Post mit einer humorvollen Bildunterschrift. Diese richtete sie direkt an ihre Follower: „Fotografiert zu werden kann beängstigend sein, deshalb mein wichtigster Tipp: HINLEGEN!!“, fügte sie verschmitzt hinzu. „Selbst bei grellem Deckenlicht oder mit der unerbittlichen Kamera eines Handys (diese Fotos wurden bei strahlendem Sonnenschein mit dem Handy aufgenommen): Wenn ihr euch richtig streckt und eine Sonnenbrille tragt, ist alles gut. Danke mir später 😉.“ Ein Tipp, den sie wie ein Geheimnis einer guten Freundin teilt. Und er erinnert uns daran, dass Elizabeth Hurley neben Mode auch Wert auf eine enge Verbindung zu ihren Followern legt.

Letztendlich ist es nicht nötig, mit einstudierten Tricks „dünner“ oder „anders“ auszusehen: Die gelungensten Fotos sind oft diejenigen, die einen authentischen Moment einfangen. Natürlichkeit, Spontaneität und ein unverfälschter Ausdruck sind nach wie vor das Schönste, was man zeigen kann – weit entfernt von „perfekten“ Posen und kalkulierter Künstlichkeit.

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Eine Publikation, die einhelliges Lob erhalten hat.

Der Beitrag löste unzählige Reaktionen aus. „Gesegnet sei die Königin!“, „Zeitreisende!“ … Fans überschütteten sie mit Lob für ihre Figur und ihre natürliche Ausstrahlung vor der Kamera. Sogar ihr Sohn Damian Hurley (24) kommentierte den Beitrag mit rührender Begeisterung: „Die sind ja der Wahnsinn!“

Elizabeth Hurley, die über 3 Millionen Follower auf Instagram hat, ist es gewohnt, solche Tipps unkompliziert zu teilen. Im Juli 2025 empfahl sie beispielsweise, „das grelle Mittagslicht zu meiden und für Fotos das sanfte Licht von Sonnenauf- und -untergängen zu nutzen“. Ein weiterer Tipp, der bei ihren Fans offensichtlich gut ankam.

Mit diesem schlichten Karussell erinnert uns Elizabeth Hurley daran, warum sie zu den beliebtesten Persönlichkeiten ihrer Generation zählt. Sie zeigt auf natürliche Weise, dass wir unabhängig von unserem Alter Spaß haben, lieben und teilen können.