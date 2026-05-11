Demi Moore, eine Großmutter, postet ein Foto mit ihrer Enkelin.

Demi Moore feierte den Muttertag (10. Mai in den USA) nicht wie üblich. Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin postete auf Instagram eine Bildergalerie, die vier Jahrzehnte Mutterschaft umfasste – von den ersten Fotos ihrer Töchter als Babys bis hin zu ihrer dreijährigen Enkelin Louetta. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

„Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich jeden von euch zum ersten Mal in meinen Armen hielt.“

Demi Moores Bildunterschrift begann mit diesen Worten: „Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich jeden von euch zum ersten Mal in meinen Armen hielt. Und jetzt seht euch an! Meine Lieblinge, ihr seid so unglaublich gewachsen, und irgendwie verliebe ich mich jedes Jahr aufs Neue in euch. Alles Gute zum Mutter- und Großmuttertag an alle wundervollen Mütter!“ Eine einfache und herzliche Bildunterschrift, die bei ihren 6,7 Millionen Followern sofort großen Anklang fand.

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Der Beitrag, der vier Jahrzehnte umspannt

Das Fotokarussell beginnt mit einem Schwarz-Weiß-Bild von Demi Moore, die im Stil von GI Jane ihre drei Töchter Rumer, Scout und Tallulah, die aus ihrer Ehe mit Bruce Willis stammen, in eine Decke hüllt. Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto, einige Jahre später aufgenommen, zeigt Demi ungeschminkt, in einem Leoparden-Zweiteiler und mit Pilotenbrille, wie sie ihre neugeborene Enkelin Louetta im Arm hält. Eine ergreifende und bewegende Reise durch die Familiengeschichte.

Rumer Willis, eine gefeierte Mutter

Die dreijährige Louetta, Tochter von Rumer Willis und Derek Richard Thomas, ist auf mehreren Bildern des Fotokarussells zu sehen, darunter auch eines aus der Weihnachtszeit. Mit diesem Beitrag möchte Demi Moore ihre älteste Tochter Rumer in ihrer Rolle als Mutter ehren. Die Bildunterschrift lautet: „Alles Gute zum Mutter- und Großmuttertag“ – eine Geste, um drei Generationen von Frauen in derselben Familie gleichzeitig zu würdigen.

Ein Schwarz-Weiß-Foto eines kleinen Mädchens in sternenbesetztem Tüll und 30 Jahre Mutterschaft, eingefangen in einem Instagram-Karussell: Demi Moore bot zum Muttertag (in den USA am 10. Mai) etwas Seltenes: ein authentisches, unverfälschtes Familienbild. Und es fand weit mehr Anklang als nur bei ihren 6,7 Millionen Followern.