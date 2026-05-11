In einem spektakulären Kleid zieht diese Sportlerin auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Die chinesisch-amerikanische Skirennläuferin Eileen Gu sorgte am 9. Mai 2026 bei der Gold Gala in Los Angeles für Furore. In einem puderrosa Kleid, das an ein Ballerina-Kleid erinnerte, bezauberte sie mit ihrem Auftritt. Dieser jüngste Mode-Auftritt unterstreicht ihre Vielseitigkeit auf der Piste und dem Laufsteg.

Eine romantische Silhouette

Für diesen Abend, der von Gold House, der kalifornischen Institution, die Erfolg und die Kultur des asiatisch-pazifischen Raums feiert, organisiert wurde, entschied sich Eileen Gu für eine Kreation des Designers Andrew Kwon mit dem Namen „Aurora-Kleid“. Eine sehr raffinierte Wahl, die das romantische Thema voll und ganz aufgreift.

Auf dem Foto trägt sie ein puderrosa Kleid aus schimmerndem Tüll. Das trägerlose Oberteil ist strukturiert und minimalistisch, bevor es in einen voluminösen Stufenrock übergeht. Das auffälligste Element des Looks? Die asymmetrische High-Low-Linie, die vorne ihre weißen Pumps mit spitzer Zehenpartie enthüllt und hinten in eine traumhafte Schleppe mündet. Eine wahrhaft moderne Märchensilhouette. Was Haar und Make-up angeht, ließ Eileen Gu das Kleid bewusst im Mittelpunkt stehen.

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Eine rekordverdächtige Sportsaison

Diese Doppelrolle schmälert ihre sportliche Karriere in keiner Weise; ganz im Gegenteil. Bei den letzten Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina 2026 im Februar schrieb Eileen Gu erneut Geschichte. Mit zwei Silbermedaillen und einer Goldmedaille, die sie in Italien gewann, wurde sie offiziell zur erfolgreichsten Freestyle-Skifahrerin der olympischen Geschichte – über alle Kategorien hinweg.

Ein krönender Erfolg für jemanden, der bereits mehrere Medaillen bei den Olympischen Spielen 2022 gewonnen hatte. Bemerkenswert ist auch, dass sie all dies neben ihrem herausragenden Studium erreicht: Eileen Gu studiert Internationale Beziehungen an der Stanford University. Sie meistert dieses Dreifachleben als Sportlerin, Model und Studentin mit beeindruckender Disziplin.

Eine Gold-Gala 2026 unter dem Motto Mode

Die fünfte jährliche Gold Gala brachte zahlreiche prominente Persönlichkeiten zusammen. Eileen Gu traf sich mit der indischen Schauspielerin Priyanka Chopra, dem amerikanischen Model Chrissy Teigen, der indisch-amerikanischen Schauspielerin und Drehbuchautorin Mindy Kaling sowie der amerikanischen Singer-Songwriterin Halsey – alle gekommen, um die asiatische Kultur und ihre Talente zu feiern. Es war ein eleganter Abend, an dem jedes Outfit eine Geschichte erzählte.

Mit ihrem vielbeachteten neuen Look beweist Eileen Gu einmal mehr, dass sie mit nur 22 Jahren verblüffend mühelos zwischen verschiedenen Welten wechselt. Ausnahmesportlerin, Stanford-Studentin, Muse für renommierte Modedesigner: Sie hat einen einzigartigen Weg beschritten, auf dem sportliche Höchstleistungen auf modische Kreativität treffen.