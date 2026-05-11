„Ein anmutiges Gesicht“: Die Schönheit dieses italienischen Models fasziniert Internetnutzer

Das italienische Model Vittoria Ceretti teilte auf ihrem Instagram-Account ein „Dump“-Foto, ein natürliches Selfie als Titelbild, begleitet von der schlichten Bildunterschrift: „New Yorker Tage und klarer Himmel“. Das Ergebnis? Tausende bewundernde Kommentare und weiteres Lob für ihre natürliche Schönheit, die seit über einem Jahrzehnt ihr Markenzeichen ist.

Ein Selfie, das online die Herzen erobert

Auf dem Foto posiert Vittoria Ceretti in einem schwarzen Satin-Top mit weißer Spitze, ihr langes Haar offen, ungeschminkt. Tageslicht strömt durch ein großes Erkerfenster hinter ihr, im Hintergrund ist die Skyline von New York City zu sehen. Eine schlichte Komposition, die Natürlichkeit betont. Und genau diese Schlichtheit hat fasziniert.

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Die Fans lieben es

Unter dem Post trudelten unzählige Kommentare ein: „Ein anmutiges Gesicht“, „Ich liebe den natürlichen Look “, „Natürliche Schönheit“ … Die Fans lobten die Natürlichkeit und die entwaffnende Leichtigkeit, mit der sie vom roten Teppich zu einem kaum bearbeiteten Selfie wechselte, ohne dabei an Ausstrahlung einzubüßen. Eine seltene Gabe, besonders in einer Zeit, in der Fotos immer stärker retuschiert werden.

Mit einem simplen Selfie erinnert Vittoria Ceretti uns daran, warum sie zu den gefragtesten Models ihrer Generation zählt. Die Italienerin scheint ihre Balance gefunden zu haben, und dem Enthusiasmus ihrer Fans nach zu urteilen, hat ihr zeitloser Charme nichts von seiner Faszination eingebüßt.