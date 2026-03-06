„Katzen sind keine freundlichen Tiere“: Die Äußerungen dieses Sängers lösen Kontroversen aus.

Screen « Anxiety » Doechii / YouTube

Die amerikanische Rapperin Doechii löste kürzlich auf Threads einen Sturm der Entrüstung aus, indem sie unverblümt behauptete, Katzen seien „eigentlich keine freundlichen Tiere“. Ihre direkten Worte entfachten einen Sturm der Entrüstung unter Katzenliebhabern und entfachten die uralte Debatte zwischen „Team Katze“ und „Team Hund“ neu.

Internetnutzer miauen vor Wut

„Die Leute tun so, als wäre Katzenhass ein Verbrechen, dabei sind Katzen gar nicht so freundlich“, rief Doechii aus. Sie fügte hinzu: „Sie wollen nicht domestiziert werden, lasst sie in Ruhe! Man wird ja selbst von seinen Haustieren gekratzt und geschlagen, unglaublich!“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Ein Nutzer verteidigte seine Katze, „die sich wie ein Hund benimmt“, worauf Doechii entgegnete: „Du mochtest ihn ja gerade, weil er sich wie ein Hund benommen hat … Q.E.D.“ Angesichts der Vorwürfe der Stereotypisierung blieb sie hartnäckig: „Wenn ich einen Katzenbesitzer bitte, seinen Ärmel hochzukrempeln, wird er zerrissen sein.“

Doechii bleibt standhaft: „Es beruht auf Gegenseitigkeit.“

Trotz der Zurschaustellung von Katzenliebe bleibt die Rapperin unbeeindruckt: „Das beruht auf Gegenseitigkeit“, antwortet sie auf die Behauptung, Katzen würden sie nicht mögen. Sie gibt jedoch zu, die „wunderschönen Augen“ einer in den Kommentaren geposteten Katze bewundert zu haben – ein Beweis dafür, dass sie nicht gänzlich „katzenfeindlich“ ist.

Respektiere alle Tiere

Vergessen wir nicht, dass Tiere im Allgemeinen einfach nur in Frieden leben wollen. Manche suchen die Nähe und Zuneigung der Menschen, andere bevorzugen deren Ruhe, aber kein Tier hat es verdient, für sein Wesen gehasst zu werden. Katzen, Hunde und andere Arten haben jeweils ihre eigene Persönlichkeit und Art, mit uns umzugehen. Anstatt Empfindungen gegeneinander auszuspielen, ist es wichtig, allen Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen, Freundlichkeit entgegenzubringen. Denn eine Erde, auf der Menschen und Tiere respektvoll zusammenleben, kann nur ein besserer Ort sein.

Letztendlich traf Doechii einen Nerv: die bedingungslose Liebe zu Katzen. Seine Offenheit ist ebenso amüsant wie umstritten und erinnert uns daran, dass selbst Grammy-Stars nicht jeden für sich gewinnen können, wenn sie es mit einer widerspenstigen Katze zu tun haben.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
"Großartig": Nicole Kidman wagt es, einen spektakulären Rock auf dem roten Teppich zu tragen
Mit „Disco-Locken“ überrascht Jessica Alba in einem Kleid im Stil der 1970er Jahre.

