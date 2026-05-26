"Was für eine Schönheit!" Diese spanische Schauspielerin sorgt in einem perlenbesetzten Kleid für Furore.

Die spanische Schauspielerin Begoña Vargas sorgte bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 (12.–23. Mai) für einen atemberaubenden Auftritt. Zur Abschlusszeremonie erschien sie in einem prachtvollen, perlenbesetzten Kleid auf dem roten Teppich, das die Eleganz des alten Hollywood mit modernem Flair verband. Ihre Silhouette begeisterte sofort die Internetnutzer, die ihren Look überschwänglich lobten: „So schön!“, „Spektakulär!“ waren nur einige der Kommentare.

Ein perlenbesetztes Kleid, inspiriert vom alten Hollywood

Das Herzstück dieses Auftritts, das Kleid von Begoña Vargas, besticht durch seine aufwendige Perlenstickerei, die den gesamten Stoff bedeckt. Maßgeschneidert von einem führenden italienischen Modehaus, präsentiert es sich mit einem tiefen Ausschnitt und einer fließenden Silhouette im betont schicken Retro-Stil. Ein hautfarbenes Unterkleid sorgt für einen dezenten Schleier-Effekt, während der Gesamtlook an die zeitlose Eleganz der Hollywood-Stars vergangener Zeiten erinnert. Eine Wahl, die nostalgisch und modern zugleich ist – perfekt umgesetzt.

Raffinierte Details und kostbare Accessoires

Neben der Perlenstickerei besticht das Kleid durch zarte schwarze Raffungen, die die Silhouette strukturieren und ihr eine besondere Note verleihen. Um dieses ohnehin schon aufwendig gestaltete Kleid perfekt zu ergänzen, wählte Begoña Vargas dezente, aber dennoch edle Accessoires: diamantbesetzten Schmuck und schwarze Stilettos, die die Eleganz des Outfits unterstreichen. Ihr Make-up setzte auf Natürlichkeit, kombiniert mit sanften Beach Waves, wodurch das Kleid im Mittelpunkt stand.

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Ein Auftritt, der von Internetnutzern gelobt wurde

Es überrascht nicht, dass der Social-Media-Post der Schauspielerin schnell eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. „Spektakulär “, „Atemberaubend schön“, „Großartig“ : Die Komplimente strömten herein und unterstrichen die Wirkung ihres Auftritts. Dieser herzliche Empfang bestätigt Begoña Vargas' wachsenden Status, die sich zunehmend als einer der aufstrebenden Stars des spanischen Kinos und der Modewelt etabliert.

Mit diesem von Old Hollywood inspirierten, perlenbesetzten Kleid sorgte Begoña Vargas für einen der elegantesten Auftritte bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele von Cannes 2026.