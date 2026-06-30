Mit 68 Jahren kehrt Sharon Stone in die erste Reihe der Pariser Modewoche zurück.

Die amerikanische Schauspielerin Sharon Stone feierte nach über dreißig Jahren ein bemerkenswertes Comeback auf dem Laufsteg. Sie schloss die VETEMENTS-Show ab und sorgte damit für Überraschung und Emotionen.

Eine überarbeitete Bürokleidungssilhouette

Bei der VETEMENTS Frühjahr/Sommer 2027 Show, die am 26. Juni 2026 im Rahmen der Pariser Herrenmodewoche präsentiert wurde, feierte Sharon Stone ihr bemerkenswertes Comeback auf dem Laufsteg. Sie trug ein graues Hemd mit weißer Krawatte im klassischen Business-Stil. Darunter trug sie einen übergroßen cremefarbenen Blazer mit betonten Schultern, der der Silhouette eine architektonische Note verlieh.

Dieses aus der Bürokleidung stammende Basic-Kleidungsstück wurde durch die Wahl eines besonders auffälligen Unterteils gekonnt umgedeutet. Dieser Ansatz veranschaulicht perfekt die Philosophie der Marke VETEMENTS: urbane Garderobenklassiker durch die Linse von Pop- und dekonstruktiver Mode neu zu interpretieren.

Lackleder-Oberschenkelstiefel, um die Regeln zu brechen

Das Detail, das diese Silhouette zu einem echten Fashion-Statement macht, liegt in der Wahl der Hose. Statt einer klassischen Stoffhose oder eines traditionellen Bleistiftrocks entschied sich Sharon Stone für ultrahohe, schwarze Lack-Overknee-Stiefel. Dieser Kontrast zwischen dem strukturierten Oberteil, das an Business-Kleidung erinnert, und dem markanten Unterteil, das von Abendgarderobe inspiriert ist, verdeutlicht perfekt den Stil der Marke VETEMENTS.

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Eine magnetische Präsenz auf dem Podium

Abgesehen vom Outfit war es Sharon Stones Bühnenpräsenz, die das Publikum fesselte. Ihrem Image als „starke Frau“ treu, beendete die Schauspielerin die Show mit einem selbstbewussten Gang und einem besonders intensiven Blick, der an ihre legendären Auftritte in den 1990er-Jahren erinnerte. Dieser Auftritt sorgte für großes Aufsehen, auch weil er einen wenig bekannten Aspekt von Sharon Stones Karriere beleuchtete. Bevor sie 1992 zum unvergesslichen Star von „Basic Instinct“ wurde, begann die amerikanische Schauspielerin ihre Karriere als Model.

Dieser Ansatz stellt die Rolle sogenannter reifer Frauen in der Mode in Frage.

Abgesehen vom Event selbst wirft Sharon Stones Auftritt eine grundlegendere Frage auf: die Repräsentation sogenannter reifer Frauen in der Modebranche. Jahrzehntelang waren die Laufstege fast ausschließlich jungen Models vorbehalten – eine Logik des Altersdiskriminierung, die vielfach kritisiert wurde. In den letzten Saisons haben sich mehrere Modehäuser dazu entschieden, ältere Models für den Laufsteg zu gewinnen und so die Schönheitsideale schrittweise zu diversifizieren. Die Wahl der 68-jährigen Sharon Stone passt perfekt zu diesem grundlegenden Wandel, der das Gesicht der Laufstege allmählich verändert.

Mit ihrer Rückkehr auf den VETEMENTS-Laufsteg schuf Sharon Stone einen der unvergesslichsten Momente der Pariser Modewoche. Sie bestätigte einmal mehr ihren Status als zeitlose Ikone, die selbst einen schlichten Auftritt in ein wahres Kulturereignis verwandeln kann.